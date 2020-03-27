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Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının zaman 5 metreyi bulduğu yollarda ekipler yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Haziran ayının son günlerine kadar karla mücadele çalışması gerçekleştirecek.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:38

Bayburt- Trabzon arasında kar yağışı nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 6 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı. Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iki iş makinesiyle çalışmalarını yürütüyor.

BÖLGEDE YOĞUN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Karla mücadele ekibi, bağlantı yollarının yanı sıra kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Günbuldu ve Gavlatan köylerine de vatandaşların ulaşabilmesi için bölgede yoğun çalışma sürdürüyor.

HAZİRAN AYININ SON GÜNLERİNE KADAR MÜCADELE SÜRECEK

Yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergahta ekipler, Haziran ayının son günlerine kadar karla mücadele çalışması gerçekleştirecek.

Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzon, Bayburt, Güncel

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Tüm yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor

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