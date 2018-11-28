28 Kasım 2018, 14:03
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Yılın Aşk Bombası İddiası! Ahmet Hakan ile Asena Atalay Aşk mı Yaşıyor?

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, yazar Ahmet Hakan ile futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın aşk yaşadıklarını söyledi.

Beyaz Tv'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının sunucusu Bircan Bali, canlı yayında yılın aşk bombasını patlattı. Bali, yazar Ahmet Hakan ile Asena Atalay'ın aşk yaşadıklarını iddia etti. Bali, önceki gün Ahmet Hakan'la Asena Atalay'ın aynı uçakta Business Clas koltuklarda yan yana Barcenola'ya gittiklerini söyledi.

"BARCELONA'YA TATİLE GİTTİLER"

Ünlü sunucu Bircan Bali, "Bir bombam var kesin bilgi, net kesin bilgi" diyerek Asena Atalay ve Ahmet Hakan'ın tatil için Barcelona'ya gitmek istediğini ancak Ahmet Hakan'ın son anda uçağı kaçırdığını iddia etti. Bali, aynı zamanda canlı yayında telefonla konuşup Ahmet Hakan'ın uçağı son anda kaçırdığını ve öğleden sonraki uçak için bilet aldığını ve sevgilisinin yanına uçacağını duyurdu.

"BİRBİRİYLE ALAKASIZ İKİ İNSAN"

Programın diğer sunucu Ece Erken ise Ahmet Hakan ve Asena Atalay'ın birbirinden alakasız iki isim olduğunu ve yan yana görse bile inanmayacağını söyledi.

AŞK DEFTERİ KABARIK

Ahmet Hakan, ekranların ünlü yüzleriyle yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen bir gazeteci olarak biliniyor. Ahmet Hakan'ın aşk yaşadığı isimler arasında pek çok ünlü isim var.

Ahmet Hakan'ın en çok gündem olan aşkı oyuncu Pelin Batu olmuştu.
Ünlü gazeteci bir dönem oyuncu Başak Sayan ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı.
Bir dönem oyuncu Devin Özgün Çınar ile birlikte olan Ahmet Hakan'ın bu ilişkisi de uzun soluklu olmamıştı.
Ahmet Hakan'ın Zuhal Olcay'la da aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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Bircan Bali,Asena Atalay,Ahmet Hakan Coşkun
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03



YORUMLAR (21)
KAAN: YAZIK SANA ASENA BUKADAR DÜŞTÜNMÜ:))
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_._: Hay Allah, tövbe tövbe:)
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MEBRURE: Bu Ahmet Hakan ın ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Ne tarafı ne tarzı var. Mesela Fatih Portakal onaylamasam da bir fikri bir tarafı var. Nedense Fatih bana daha dürüst geliyor.
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HAMDİ: bizde Ahmet hakanın haberlerini dinliyoruz yazısını okuyoruz vay bizim halimize vay. bide Melik Gökçek İle uğraşıyordu.
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CAVİT: al birini vur diğerine
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