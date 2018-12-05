Yılın Atletleri Erkeklerde Kipchoge, Kadınlarda Ibarguen Oldu

IAAF'den yapılan açıklamaya göre bu yıl Berlin
Maratonu'nda 2.01.39'luk derecesiyle dünya rekoru kıran Kenyalı Kipchoge, erkeklerde yılın atleti ödülünün sahibi oldu.
Kariyerinde ilk kez bu onura erişen 34 yaşındaki Kipchoge, diğer adaylar İsveçli Armand Duplantis, ABD
'li Christian Coleman, Katarlı Abderrahman Samba ve Fransız Kevin Mayer'i geride bıraktı.
Kadınlarda ise uzun atlama ve üç adım atlamada Kıtalar Kupası, Elmas Lig, Orta Amerika
ve Karayipler
şampiyonu 34 yaşındaki Kolombiyalı Ibarguen, Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith, Kenyalı Beatrice Chepkoech, Belçikalı Nafissatou Thiam ve Bahamalar'dan Shaunae Miller-Uibo'yu geçerek kariyerinde ilk defa yılın atleti ödülüne ulaştı.
Muhabir : Mutlu DemirtaştanYayınlayan : Yasin Tuncer
05.12.2018 11: 05: 05
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:32