05 Aralık 2018, 14:32
»»

Yılın Atletleri Erkeklerde Kipchoge, Kadınlarda Ibarguen Oldu

Yılın Atletleri Erkeklerde Kipchoge, Kadınlarda Ibarguen Oldu

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından verilen "Yılın Atleti" ödülüne erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda Kolombiyalı Caterine Ibarguen layık görüldü.

IAAF'den yapılan açıklamaya göre bu yıl Berlin Maratonu'nda  2.01.39'luk derecesiyle dünya rekoru kıran Kenyalı Kipchoge, erkeklerde yılın  atleti ödülünün sahibi oldu.
Kariyerinde ilk kez bu onura erişen 34 yaşındaki Kipchoge, diğer  adaylar İsveçli Armand Duplantis, ABD'li Christian Coleman, Katarlı Abderrahman  Samba ve Fransız Kevin Mayer'i geride bıraktı.
Kadınlarda ise uzun atlama ve üç adım atlamada Kıtalar Kupası, Elmas  Lig, Orta Amerika ve Karayipler şampiyonu 34 yaşındaki Kolombiyalı Ibarguen,  Büyük Britanyalı Dina Asher-Smith, Kenyalı Beatrice Chepkoech, Belçikalı  Nafissatou Thiam ve Bahamalar'dan Shaunae Miller-Uibo'yu geçerek kariyerinde ilk  defa yılın atleti ödülüne ulaştı.
  
    Muhabir : Mutlu DemirtaştanYayınlayan : Yasin Tuncer  
 05.12.2018 11: 05: 05

YORUMLAR