Yılın Basın Fotoğrafları' Yarışmasında Dha'ya 6 Ödül

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği'nce (TFMD) düzenlenen 'Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019' yarışmasında ödül alan fotoğraflar açıklandı. Yarışmada, Demirören Haber Ajansı toplam 6 ödülün sahibi oldu.
TFMD tarafından 34 yıldır aralıksız düzenlenen 'Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019' yarışması jürisi, 3 bin 484 fotoğrafı değerlendirdi. Jüri, 8 kategoride 2018 yılına damga vuran 31 fotoğraf ve 8 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. Jüri, hayvan sevgisini aktaran duygusal bir kareye, yarışmanın en prestijli ödülünü verdi. İlhami Çetin
'in, Ali Meşe
'nin yanan evinden kurtardığı kedisi ile arasındaki duygusal bağı yansıtan karesi, 'Yılın basın fotoğrafı' seçildi. Jüri, uluslararası pek çok yayın kuruluşunda yer alan karenin, tüm dünyada yarattığı etki dolayısıyla fotoğrafın gücünü kanıtladığına da vurgu yaptı.
SPOR I BASKETBOLA
'Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı ödülü', Fenerbahçe
ile CSKA Moskova
arasında oynanan Euro Lig maçından bir basketbol
enstantanesi ile EPA'dan Erdem Şahin
'in oldu. Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen AB
Özel Kategorisi 'Misafir-Mültecilik', tek fotoğraf ve seri olarak ayrı ayrı değerlendirildi. Hürriyet Gazetesi
'nden Murat Şaka'nın, İstanbul
'da çektiği yüzleri gülen mülteci kızlar fotoğrafına jüri, 'Fotoğrafa yansıyan umut olgusu' ile birincilik verdi. Aynı kategorinin seri dalında ise Reuters
'tan Ümit Bektaş, Türkiye
'nin dört bir yanından çektiği mülteci fotoğrafları ile birinci oldu.
HABER I KAŞIKÇI OLAYINA
'Yılın Haber Fotoğrafı' ödülü, Reuters'dan Kemal Aslan
'ın karesine verildi. Aslan, gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın öldürüldüğü Suudi Konsolosluğu'nda yapılan arama sırasında çektiği fotoğrafla bu ödülü almayı başardı. 'Günlük Yaşam Fotoğrafı' ödülü İHA'dan Suat Metin
'e verilirken, 'Yılın Portre Fotoğrafı' ise KAFA Dergisinden Dilan Bozyel'in çektiği Türkiye'deki Punklar oldu. 'Yılın Siyaset
Fotoğrafı' ödülünü Demirören Haber Ajansı'ndan Cemal Yurttaş, AK Parti
mitinginden partililer fotoğrafı ile aldı. 'Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı' ödülünü İHA'dan İsmail Coşkun
, Türk denizaltısı önünde yüzen yunus fotoğrafı ile kazandı. 'Yılın Foto Röportajı' ödülünü ise Milliyet Gazetesi
'nden Ünal Çam, Suriye
'deki hapishane fotoğraflarından oluşan serisi ile aldı.
'ARA GÜLER ÖZENDİRME' YARIŞMASINA 1535
Yarışmada ayrıca geçen ekim ayında kaybettiğimiz usta isim Ara Güler
'in adını yaşatmak için üniversiteli bir gence de özendirme ödülü verildi. İletişim fakülteleri ve güzel sanatlar fakültesi fotoğraf bölümü öğrencilerinin katılabildiği kategoride, 1535 fotoğraf değerlendirmeye alındı. 'Ara Güler Özendirme Ödülü'nün ilki ise Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü öğrencisi Çağrı İşbilir'in Edirnekapı Surları'nda çektiği fotoğrafa verildi.
ÖDÜLLER 12 HAZİRAN'DA DAĞITILACAK
Toplam ödülü 40 bin lira olan yarışmanın ödülleri TFMD'nin 35'inci kuruluş yıldönümü olan 12 Haziran'da sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.
JÜRİ ÜYELERİ
Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Jürisi'nde yer alan isimlerse şöyle: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki
Sarıdanişmet, İhlas Haber Ajansı
Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Associated Press
Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis (Yunanistan
), Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt
, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün
, Foto Muhabiri Manoocher Deghati (Fransa
), Turkuaz Dergi Grubu Foto Muhabiri Kutub Dalgakıran, Ege Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Soygüder Baturlar, DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, Foto Muhabiri- Instagram
fenomeni Mustafa Seven
, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel.
ÖDÜL ALAN İSİMLER
Yılın Basın Fotoğrafı: İlhami Çetin, Serbest- Anadolu Ajansı
Yılın Haber Fotoğrafı: Kemal Aslan, Reuters
Haber Fotoğrafı İkincisi: Akın Çeliktaş, Demirören Haber Ajansı
Haber Fotoğrafı Üçüncüsü: İsmail Coşkun, İhlas Haber Ajansı
Mustafa Pekcan Özel Ödülü: Can Erok, Demirören Haber Ajansı
Spor Toto Özel Ödülü: Sedat Suna, EPA
Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı: İsmail Coşkun, İhlas Haber Ajansı
Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi: Hasan Dönmez
, Demirören Haber Ajansı
Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü: Levent Kulu
, Hürriyet Gazetesi
Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı: Erdem Şahin, EPA
Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi: Murat Akbaş
, Fanatik Gazetesi
Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü: Ümit Bektaş, Reuters
Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı: Suat Metin, İhlas Haber Ajansı
Günlük Yaşam İkincisi: Selçuk
Şamiloğlu, Hürriyet Gazetesi
Günlük Yaşam Üçüncüsü: Akın Çeliktaş, Demirören Haber Ajansı
Rafet Hüner Özel Ödülü: İlhami Çetin, Serbest- Anadolu Ajansı
Yılın Portre Fotoğrafı: Dilan Bozyel, KAFA Dergisi
Portre Fotoğrafı İkincisi: Dilan Bozyel, KAFA Dergisi
Portre Fotoğrafı Üçüncüsü: Kurtuluş Arı, Cumhuriyet Gazetesi
TFMD Özel Ödülü: Ercan Arslan
, Milliyet Gazetesi
Yılın Siyaset Fotoğrafı: Cemal Yurttaş, Demirören Haber Ajansı
Siyaset Fotoğrafı İkincisi: Yavuz Özden, Milliyet Gazetesi
Siyaset Fotoğrafı Üçüncüsü: Ümit Bektaş, Reuters
Siyaset Fotoğrafı Mansiyon: Akın Çeliktaş, Demirören Haber Ajansı
Türkiye Güzellikleri Birincisi: Mehmet Aslan
, Serbest
Türkiye Güzellikleri İkincisi: Sedat Suna, EPA
Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü: Erdem Şahin, EPA
ASKA Özel Ödülü: Ozan Güzelce, Milliyet Gazetesi
Yılın Foto Röportajı: Ünal Çam, Milliyet Gazetesi
Foto Röportaj İkincisi: Ümit Bektaş, Reuters
Foto Röportaj Üçüncüsü: Uğur Yıldırım
, Sabah Gazetesi
Sebahattin Yılmaz- Cem Emir
Özel Ödülü: Ünal Çam, Milliyet Gazetesi
AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Birincisi: Murat Şaka, Hürriyet Gazetesi
AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' İkincisi: Halit Onur Sandal
, Depo Photos
AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Üçüncüsü: Ozan Güzelce, Milliyet Gazetesi
AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Seri Fotoğraf Birincisi: Ümit Bektaş, Reuters
AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Seri Fotoğraf İkincisi: Bülent Kılıç
, Agence France Press (AFP)
AB Özel Kategorisi 'Mültecilik-Misafir' Seri Fotoğraf Üçüncüsü: Murat Şaka, Hürriyet Gazetesi
Ara Güler Özendirme Ödülü: Çağrı İşbilir, Marmara Üniversitesi
- Antalya
Reuters, Avrupa Birliği, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA