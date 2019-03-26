"Yılın Çifti" Seçildiler, Milyonlara Ulaştılar

İlk çıkış şarkısı "Deli Yar" ile büyük beğeni kazanan ve sonrasında eşi Özge Özder ile "Senle Ben" şarkısına düet yaparak 2 ayda milyonlara ulaşan müzisyen Sinan Güleryüz, şimdi de ikinci solo Single çalışması 'Yalı Çapkını' iledinleyenleriyle buluşuyor.

Yeni video klip, dün itibariyle Doğan Müzik Company etiketiyle netd ve dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Sinan Güleryüz, yeni single çalışmasıyla ilgili şunları söylüyor: "90'lar benim için çok şey ifade ediyor. "Gerçek Aşk", "Gerçek Dostluk" ve "Gerçek Müzik" dahası "Samimiyet" o yıllarda gizliydi. Amacım bu kıymetli eseri yeni jenerasyonlara ulaştırırken, şarkıya aşina olanların da, bu yeni yorumla beğenisini kazanmaktır."

90'ların pop müzik şarkılarını kendine has tarzıyla yorumlayan ve büyük beğeni kazanan yakışıklı ve başarılı şarkıcı Sinan Güleryüz'e klipte oyuncu Tuğçe Açıkgöz eşlik etti. 11 Mart itibariyle dijital platformlarda dönmeye başlayan sözleri Sema Şertürk'e, müziği Müfit Bayraşa ait "Yalı Çapkını" video klibin yönetmenliğini Deniz Bilol , düzenlemesini Eser Taşkıran Yaptı.

Sinan Güleryüz ve orkestrası, Cuma günleri Karaköy Cano'da sahne alıyor ve müzikseverleri 90'ların hareketli ve duygusal ritmli şarkılarıyla buluşturmaya devam ediyor….

Kaynak: Bültenler