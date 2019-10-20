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'Yılın Düğünü'ne tam not

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri, Fiil Sanat tarafından sahnelenen 'Yılın Düğünü' isimli tiyatro gösterimi ile devam etti.

20.10.2019 15:04'Yılın Düğünü'ne tam not
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri, Fiil Sanat tarafından sahnelenen 'Yılın Düğünü' isimli tiyatro gösterimi ile devam etti.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen ve evlilik sürecinde yaşanan sorunlara mizahi bir dille dikkat çekilen gösterim, izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı. Gösterimin sonunda oyuncuların performansı alkışları toplarken; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada tiyatro buluşmalarının Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ile devam edeceği ifade edildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Güncel

Kaynak: İHA

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