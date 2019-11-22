'Yılın Eğitim Mimarisi' ödülü İKÜ'nün

Eğitim sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren ve bu yıl altıncı kez düzenlenen 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. Artı Eğitim Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve 15 ayrı kategoride ödüllerin dağıtıldığı törende, İstanbul Kültür Üniversitesi 'Yılın Eğitim Mimarisi' ödülüne layık görüldü.

Eğitim sektörünün önemli isim ve kurumlarının ödüllendirildiği 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' bu yıl altıncı kez sahiplerini buldu. Artı Eğitim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan törende, eğitim dünyasının daha sık bir araya gelerek sorunlarını tartışması gerektiği vurgulandı. 15 ayrı kategoride ödüllerin dağıtıldığı törende İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), Basın Ekspres Yerleşkesi ile 'Yılın Eğitim Mimarisi' ödülünün sahibi oldu. Gecede, İstanbul Kültür Eğitim Kurumları ise 'Yılın Geçmişten Geleceğe Eğitim Mirası' kategorisinde ödüle layık görüldü.

"ÖĞRENMENİN MEKANLARLA DOĞRUDAN İLİŞKİSİ VAR"

Son yıllarda mekan kalitesi açısından ciddi bir farkındalık geliştiğini dile getiren Basın Ekspres Yerleşkesinin proje tasarımcısı ve İKÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Usta, "Öğrenmenin, dersin alındığı veya öğrenme yaşamının geçtiği mekanlarla doğrudan ilişkisi var. Bununla ilgili ciddi bir farkındalık gelişti. Bu anlamda mekanlara karar veren kişilerin, daha iyi mekanlar elde etme konusunda ciddi bir uğraşısı var. Ders dışı alanlarda da 'yaşayan' bir kampüsün inşa edilmesi çok önemli. Öğrencilerin farklı gruplarla bir araya gelebilmelerine imkan tanıyan mekanlarla hayata hazırlanmaları gerekiyor" diye konuştu ve ekledi: "Son zamanlarda, Türkiye'de mimarlık eğitiminin de daha fazla üzerine düşüldüğünü ve iyi işlerin yapıldığını görüyoruz."

"60 YILLIK KÜLTÜR…"

İstanbul Kültür Eğitim Kurumları'nın 'Yılın Geçmişten Geleceğe Eğitim Mirası' ödülünün sahibi olduğu törende, ödülü teslim alan İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, "1960'dan bu yana belirlediği evrensel vizyon, modern ve Atatürkçü eğitim anlayışı, bilime, yabancı dile, sanata, spora verdiği önem, mezun ettiği binlerce öğrenci, emek veren yüzlerce öğretmeniyle Türkiye'nin 60 yıllık bir Kültür'ü var" diye konuştu.

Gecede, diğer kategorilerde ödüle layık görülenler ise şöyle:

Yılın Başarı Boyu Eğitim Ödülü – Bahattin Durmuş

Yılın Öğretmeni – Cemal Dağhan

Yılın Eğitim Çözümleri Şirketi – RYN Okul Kıyafetleri

Yılın Eğitim Mimarisi – İstanbul Kültür Üniversitesi

Yılın Eğitim Gazetecisi – Sultan Uçar

Yılın Eğitimci Akademisyeni – Dr. Oktay Aydın

Yılın Eğitim Profesyoneli – Ahmet Sait Yurtseven

Yükseköğretimde Yılın Yöneticisi – Dr. Mustafa Melek

Yılın En iyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu – Kavram Okulları

Yılın Milli Eğitim Müdürü – Doç. Dr. Feysel Taşçıer

Yılın Geçmişten Geleceğe Eğitim Mirası Ödülü/ İstanbul Kültür Eğitim Kurumları

Yılın Eğitime Katkı Ödülü – Ahmet Akça

Yılın Onur Ödülü – Ömer Balıbey

Yılın Eğitimde Türkiye Markası – Final Okulları

Yılın Eğitimci Bürokratı – Yusuf Büyük