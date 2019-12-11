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Yılın en başarılı sağlık girişimcisi ödülü

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, hospital manager Dergisi jürisi tarafından "Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi" ödülüne değer bulundu.

11.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:38Yılın en başarılı sağlık girişimcisi ödülü
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, hospital manager Dergisi jürisi tarafından "Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi" ödülüne değer bulundu.

İstanbul Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan hospitalmanager Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Oğuz Engiz, Prof. Dr. Melih Bulut, Prof. Dr. Barış Diren, Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı, Yaşar Yıldırım, Bülent Kiymir, Meri İstiroti ve kendisinden oluşan jürinin, titiz değerlendirme sonrası ödüllendirilecek isimleri belirlediğini söyledi.

'nin tıp alanındaki gelişmişliğinin çok iyi durumda olduğunu ve hastane yöneticiliği anlamında da çok önemli mesafeler aldığını kaydeden Engiz, sektörde başarılı olanların motivasyonunu artırmak, yeni başlayanları motive etmek için ödül programı düzenlediklerine dikkat çekti.

Jüri başkanı Prof. Dr. Melih Bulut ise, sağlık sektörünün kötülerin elendiği sektör olduğunu ve salonda "iyilerin iyilerinin" bulunduğuna vurgu yaptı.

Hastanelerin artık hastalardan değil, inovasyon ve sağlık ihracatından kazanacağı dönemde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bulut, artık sorunlardan çok fırsatlara odaklanılmasını istedi.

Prof. Dr. Bulut, sağlığı koruma ve geliştirmeyi amaçlayan anlayışın başlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Vakıf mantığı ile hizmet sunuluyor

Konuşmaların ardından Hospitalmanager Dergisi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği "Sağlık Yöneticisi" ve Sağlık Gönüllüleri - Türkiye'nin (SG-T) "Sağlıkta Sosyal Sorumluk" ödülleri törenine geçildi.

Jüri tarafından "Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi" seçilen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun ödülü, hospitalmanager Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Oğuz Engiz tarafından SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'na takdim edildi.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, yaptığı konuşmada, 1996 yılında kurdukları Sani Konukoğlu Hastanesi'nin vakıf mantığı ile işletildiğini ve bu anlayışın geliştirilmesi amacıyla SANKO Üniversitesi'ni kurduklarını bildirdi. - GAZİANTEP

Akatlar Kültür Merkezi, Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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