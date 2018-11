Yılın En Çok Tercih Edilen Vakıf Üniversitesi İesu Oldu

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:11



İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi (İESU), bu yıl ilk kez düzenlenen Altın Portal Ödülleri'nde 'En Çok Tercih Edilen Vakıf Üniversitesi' ödülüne layık görüldü. Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, "Bilim dünyasını temsilen bir üniversitenin bu ödülü alması bizim için çok önemli" dedi.Manken Ece Gürsel'in sunumuyla gerçekleşen Altın Portal Yılın Enleri Ödül Gecesi'nde İstanbul Esenyurt Üniversitesi 'En çok tercih edilen vakıf üniversitesi' ödülünün sahibi oldu. İlk kez gerçekleşen törende yılın en iyi mekanları, restoranları, otelleri, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi, bilişim, teknoloji ve tüm sektörlerde kendi alanlarının en iyileri ödüllendirildi. Geceden elde edilen gelir ise down sendromlu bireylerin eğitimlerine destek için kullanılacak.Sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü ismin yer aldığı törende down sendromlu bireylerin ritim gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu. Törende, Selçuk Ural, Nuri Alço, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncularından Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayik gibi isimler de ödüle layık görüldü."EN KALİTELİ EĞİTİMİ VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, ödül almanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, "Bilim dünyasını temsilen bir üniversitenin bu ödülü alması bizim için çok önemli" dedi.Üniversitelerinde öğrencilere yönelik birçok çalışmaların bulunduğunu dile getiren Apak, "Bu ödülü üniversitemizin sosyal bir aktivite içinde bulunan kesimle bütünleşmesi olarak da görüyoruz. Biz bir şehir üniversitesiyiz. Bölgemize, şehrimize, Türkiye'ye katkı olsun diye eğitimin yanı sıra uygulamaların yapılması, toplumun değişik kesimleriyle bütünleşmeyi amaçlaması bizim başarımızı getiriyor. Biz en kaliteli eğitimi vermeye çalışıyoruz ve bunu da devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu."SOSYAL SORUMLULUĞU ÖN PLANDA TUTUYORUZ"Geceden elde edilecek gelirlerin down sendromlu çocukların tedavileri için kullanılacak olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun, "Üniversite olarak sosyal duyarlılığı ve sorumluluğu ön planda tutan bir yükseköğretim kurumuyuz. Özellikle dezavantajlı gruplara özel projeler yapıyoruz. Şehit, gazi çocuğu ya da engelli öğrencilerimiz önceliklerimiz arasında yer alıyor. Onlara çeşitli sosyal entegrasyon projeleri uyguluyoruz. Üniversite olarak onları destekliyoruz. Bu ödülü almak da bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.Öncelikli hedefler arasında bursluluk oranını artırmak olduğunun altını çizen Dursun, spor ve sosyal alanlarda burs çeşitliliğini artırmaya doğru hedefler belirlediklerini ve üniversitenin Esenyurt bölgesinin sosyal ihtiyaçlarına cevap verdiğini söyledi. - İstanbul