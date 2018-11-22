22 Kasım 2018 Perşembe 11:42



22 Kasım 2018 Perşembe 11:42

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki mağazalar, "23 Kasım Cuma günü başlayacak "Yılın En İndirimli Günleri" için hazırlıklarını tamamladı.Ulusal ve uluslararası markalar; kozmetikten, iç giyime, beyaz eşyadan, elektroniğe, ayakkabıdan, çantaya, gözlüğe, dış giyime kadar yüzlerce üründe cazip fiyatlarla alışveriş sevenlerin yüzünü güldürecek.23 Kasım Cuma günü başlayıp, 25 Kasım Pazar günü sona erecek olan "Yılın En İndirimli Günleri" kampanyası için ziyaretçilerin keyifle alışveriş yapması için kapanış saatleri de uzatıldı. Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi 23-24 Kasım tarihlerinde gece 23.00' e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.Yılın En İndirimli Günleri'ne, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel indirimlerin de dahil edileceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ