22 Kasım 2018 Perşembe 18:26



22 Kasım 2018 Perşembe 18:26

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), "yılın en indirimli günleri"nin yaşanacağı 23-24 Kasım'da kapanış saatini 23.00'e kadar uzattı.Keyifli alışveriş ve eğlencenin adresi Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi geniş marka karması ile yılın en indirimleri günlerine hazırlanıyor. Samsun Piazza AVM, 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 'yılın en indirimli günleri' kapsamında, dünyaca ünlü markaların indirimlerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sürprizlerle ziyaretçilerin alışveriş keyfini ikiye katlayacak.Alışveriş keyfinin uzatmak isteyenler için ise 23-24 Kasım tarihlerinde Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi saat 23.00'e kadar açık olacak. - SAMSUN