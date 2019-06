Yılın En İyi 9 Bilgisayar Oyunu

Steam ve Epic Games gibi platformlar, bilgisayar oyunculuğunu hâlâ ayakta tutmaya çalışıyor. Aynı zamanda iyi bir internet bağlantısı olan neredeyse bütün cihazlarda kullanılacak Google Stadia gibi sistemler yava yavaş yaygınlaşacak. Öyle ya da böyle bilgisayar oyunculuğu son bulmayacak.Peki bu bu yıl içerisinde gördüğümüz en iyi bilgisayar oyunları hangileri? Gelin birlikte bakalım.Eğer Steam hesabını varsa, Ücretsiz Steam Oyunları listemize de göz atabilirsiniz.Afterparty:Afterparty adlı bu yeni oyun, Dünya ile cehennem arasında gerçekleşen doğaüstü olayları işliyor. Oyunda Milo ve Lola adlı iki farklı karakter yer alırken, bir gün kendilerini ölü hâlde buluyorlar ve cehenneme gidiyorlar. Geçmiş hayatlarında ne olduğunu araştırmaya koyulan iki arkadaş, bir kişinin cehennemden çıkabileceğini; fakat bunun için önemli bir mücadeleye girişmeleri gerekiyor.Tabii bu sırada Milo ve Lola giderek cehennemin derinliklerini keşfetmeye başlıyorlar. Oyunun yapımcıları Afterparty'nin tercihlerimize göre şekillenen bir oyun olduğunu söylüyor.Devotion:Eğer korku oyunlarına merakınız varsa kesinlikle bakmanız gereken oyunlardan birisi de Devotion. 1980'lerde geçen yapım, mistik doğu esintileri barındırıyor. Devotion, hikâyesi ile keşifler yapıp şaşıracağınız, atmosferi ile bir hayli gerileceğiniz bir oyun olarak karşımızda.GTFO:Payday 2'nin yapımcıları tarafından oluşturulan GTFO, 4 kişilik bir co-op oynanışa sahip korku ve macera oyunu. Left 4 Dead serisinin yeni versiyonu olarak da görülen GTFO, arkadaşlarınızla zevkli dakikalar yaşayabileceğiniz bir oyun.Imperator: RomeOyunun geliştiricisi Paradox, strateji oyunlarını sevenler tarafından bilinen bir şirket. Imperator: Rome'da şirketin iki yıldır üzerine çalıştığı bir oyun. Tarihi senaryoları tekrar oynayıp, bilinen tarihe tekrar yön vermek isteyenlerin bu yapıma bir göz atmasında fayda var.Katana Zero:Son yıllarda iyice popüler olan retro oyunlara bir yenisini de geliştirici Askiisoft ekledi. Katana Zero, aksiyonu bol ve hikâyesi etkileyici bir oyun. Hikâyeyi tamamlamak için bir takım zorlukları aşmamız gereken oyunda, yanlış bir hamle karakterinizin ölümüyle sonuçlanıyor. Oyunu bitirmek için bir hayli çaba sarf etmeniz gerekecek.Anno 1800:Ubisoft Blue Byte tarafından geliştirilen Anno 1800, bizleri 19. yüzyıla götürüyor. Sanayileşme çağında bizlere sunulmuş olan adamızı, elimizden gelen bütün imkânlarla geliştirmeye çalışıyoruz. Oyun, 3 farklı modla beraber geliyor. 2019'un en çok konuşulanlarından birisi olan Anno 1800, grafikleriyle de dikkat çekiyor.Outward:Outward, hayatta kalma ve rol yapma unsurlarını birleştiren bir açık dünya RPG oyunu. RPG oyunlarının çoğunda oyuna başlamadan istediğiniz bir karakteri seçip onun hikâyesini oynuyorken Outward'da sıradan bir karaktere bürünüp zorlu bir evrende hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.Total War: Three KingdomsTotal War serisini bilmeyen oyuncu neredeyse yoktur. Yıllardır, Total War serisi PC'deki en iyi strateji deneyimini yaşatmayı amaçlıyor. Gerçek zamanlı savaşlar ve dünya genelinde büyük stratejik planlar yapılması oyuncular için Total War'ı vazgeçilmez yapıyor. Total War: Three Kingdoms, Antik Çin'i konu ediniyor. Çin tarihinin efsanevi bir dönemini yeniden yaşatmayı amaçlayan oyun, grafik deneyimini de geliştirerek oyunculara yine güzel bir deneyim sunuyor.Ücretsiz Bonus: What Never WasBir saatten kısa bir sürede bitirilebilen kısa bir oyun olan What Never Was, oynanış süresi olarak eleştirilse de ücretsiz bir oyun olması sebebiyle beğenileri üzerine toplamayı başardı. Oyunun hikâyesinin oldukça etkileyici olduğunu söylemekte fayda var. Büyükbabasının eski tavan arasını keşfeden genç bir kadını oynadığımız oyunda karşımıza çıkan şeylere oldukça şaşıracağız.Sizin bu yaz aylarında oynamak için can attığınız oyun hangisi? Eğer listede göremediyseniz yorumlar kısmında belirtin, herkes için o listeye ekleyelim.