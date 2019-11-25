Haberler » Güncel » 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu' 'Kavram' oldu - Haber

"Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu" 'Kavram' oldu

Eğitim sektörünün önemli isim ve kurumlarının ödüllendirildiği 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu.

25.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:12

Eğitim sektörünün önemli isim ve kurumlarının ödüllendirildiği 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. Artı Eğitim Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve farklı kategorilerde ödüllerin dağıtıldığı törende 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu' ödülü Kavram Eğitim Kurumları'nın oldu. 'Yılın Yaşam Boyu Eğitim Ödülü' de kurumun onursal başkanı Bahattin Durmuş'a layık görüldü.

Bu yıl altıncı kez düzenlenen 'Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri' geçtiğimiz günlerde gerçekleşen törenlere sahiplerini buldu. 'Aynı Başarı, Bambaşka Bir Kavram' sloganıyla yola çıkan Kavram Eğitim Kurumları gecede iki farklı kategoride ödüllendirildi. 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Eğitim Kurumu' ödülünü Kavram Eğitim Kurumları CEO'su Ümit Kalko alırken, 'Yılın Yaşam Boyu Eğitim Ödülü' ise, Kavram Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Bahattin Durmuş'a takdim edildi.

"KALİTELİ EĞİTİM, KÖKLÜ DENEYİMLE MÜMKÜN"

Ödül töreninde, anaokulundan liseye, kurs merkezlerinden yayınlara, nitelikli eğitim standartlarının ve mesleğine tutkuyla bağlı eğitimci kadrosunun önemini anlatan Ümit  Kalko, kaliteli eğitimin köklü bir deneyimle mümkün olduğunu ifade etti.

Çağın eğitimine uyum sağlamak adına yenilenmenin gücüne inandığını vurgulayan Kalko, Bahattin Durmuş'un güvenilir, kaliteli ve başarı odaklı bakış açısıyla ilerleyerek daha büyük açılımlarda bulunacaklarını belirtti. Ümit Kalko, "'Aynı Başarı, Bambaşka Bir Kavram' sloganıyla ve yarım yüzyıllık eğitim birikimiyle iki kategoride aldığımız ödüllerle çifte gurur yaşıyoruz. Gelecek yıllarda da eğitime yön vermeye devam edeceğiz" dedi.



CEO, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:27 Dere yatağında kolu kopmuş erkek cesedi bulundu
13:22 Edirne'nin Kurtuluşu törenlerinde 'promosyon' izdihamı
13:22 Japonya Başbakanı Abe, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile görüştü
13:22 Kozaklı Bizz Termal Otel kapılarını gazetecilere açtı
13:22 TYF Türkiye Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:16 HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:28:59