Yılın en iyi erkek oyuncusu "Furkan Palalı" oldu

Oyunculuktaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken son dönemin aranan yüzlerinden Furkan Palalı, ödüle doymuyor. Son olarak Türkiye Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülünü alan Palalı'nın başarısı sınırları aştı. Başrolünü üstlendiği 'No 309' ve 'Benim Tatlı Yalanım' dizileri İspanya'ya satılan oyuncu, "Rol aldığım son iki dizimin yurtdışına satılması mutluluk verici. No 309, 51 ülkede, Benim Tatlı Yalanım ise 26 ülkede yayınlanıyor ve büyük ilgi görüyor. Toplamda 77 ülke. Türk dizilerinin yurtdışında yayınlanması; yine Türk oyuncuların farklı ülkelerde de tanınıyor olması gurur verici. Şu ana kadar gelen tepkiler de çok olumlu" dedi. Palalı aldığı ödülden dolayı memnuniyetini de şu sözlerle dile getirdi: ''Hangi alanda çalışıyorsanız çalışın ödül almak, yaptığınız iş ile ilgili ödüllendirilmek gurur verici. İnsanın daha şevkle çalışmasını sağlıyor.''

Oyunculuğu ile izleyicilerden tam not alan Furkan Palalı, twitter tarafından açıklanan verilere göre de en çok konuşulan oyuncular arasında yer alıyor.