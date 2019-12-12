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Yılın en iyi radyo programı ödülü, Radyospor'un!

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen "TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında Radyospor programcısı Özgür Sancar, Necati Karakaya Radyo Ödülü'nün sahibi oldu.

12.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:13Yılın en iyi radyo programı ödülü, Radyospor'un!

Türkiye Yazarları Derneği tarafından düzenlenen "TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında ödül kazananlar belirlendi. Yılın en iyi radyo programı kategorisinde ödül Radyospor'un oldu. Radyospor'da Özgür Sancar, Roma eski sportif direktörü Monchi ile yaptığı telefon bağlantısı ile Necati Radyo Ödülü'ne layık görüldü. Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma 15.00-17.30 arasında, Çarşamba günleri ise 15:00-16:30 arasında "Spor Kazanı" adlı programıyla dinleyicilerle buluşan Özgür Sancar, çok özel konukları ile spor gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

"TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında ulusal ve yerel basının çeşitli dallarında 145 eser, 40'tan 100'e kadar geleneksel puanlama yöntemi ile jüri üyeleri tarafından belirlendi. 2018 Yılı Spor Gazeteciliği eserlerini kapsayan yarışmanın Koordinatörlüğünü Murat Ağca üstlendi. Yarışma jürisi ilgili yönetmelik uyarınca başkanlığa oybirliği ile Ahmet Çakır'ı seçti. Ahmet Fisunoğlu, Bülent Tuncay, Coşkun Türk, Ersin Şiyhan, Fuat Ercan, Hasan Sarıçiçek, Hüseyin Sakarya, İlhan Uzundurukan, Melih Gümüşbıçak, Mustafa Karagöl, Tahir Kum, Vedat Danacı ve Yasin Yıldırım ise jüri üyesi olarak görev aldı.

Jüri bu yıla özgü olmak üzere yakın zamanda yitirdiği meslek büyüklerinin isimlerini bir vefa örneği göstermek amacıyla ödül dallarına verilmesini kararlaştırdı. Buna göre radyo ödülüne Necati Karakaya, ödülüne Taki Doğan ve röportaj ödülüne Celal Demirbilek adını verdi.

Yarışmanın ödül törenini tarihinin TSYD tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.


Özgür Sancar, Karakaya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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