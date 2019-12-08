Haberler » Güncel » Yılın en iyi tatlıcı ödülünü Kadayıfçı Sıtkı Usta aldı - Haber

Yılın en iyi tatlıcı ödülünü Kadayıfçı Sıtkı Usta aldı

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi tatlıcı ödülüne Sıtkı Usta layık görüldü.

08.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:11Yılın en iyi tatlıcı ödülünü Kadayıfçı Sıtkı Usta aldı
Meya tarafından 'da ikincisi düzenlenen 'Altın Toprak' ödül gecesinde yılın en iyi tatlıcı ödülüne Sıtkı Usta layık görüldü.

Meya Ajans tarafından ikincisi düzenlenen Diyarbakır'ın enleri 'Altın Toprak' ödülleri sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen ödül töreninde 28 kategoride halk oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu Diyarbakır'ın en iyi tatlı-pasta ödülüne Sıtkı Usta layık görüldü. Ödül törenine katılan Sıtkı Usta işletmecisi Mehmet Altunbay, Diyarbakırlıların bu ödülü kendilerine layık görmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Altunbay, "Hem Diyarbakır'da hem de Diyarbakır'dan tüm Türkiye'ye en iyi, en sağlıklı ve kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ajans, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52 Fuat Oktay, Ankara'da cenaze törenine katıldı - Haber
13:52 "Açık Medeniyet" söyleşisi serisi Konya'da devam ediyor - Haber
13:51 Pendik'te hırsızların kapıyı levyeyle açması kamerada - Haber
13:51 Pendik'te hırsızların kapıyı levyeyle açması kamerada - Haber
13:47 "Ülkü Ocakları İl Ocak Başkanları İstişare Toplantısı" sona erdi - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:53:43