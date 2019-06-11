"Yılın En'leri Ödülleri'' görkemli bir törenle sahiplerini buldu

Siyasetten ekonomiye ve iş dünyasına, sanattan medyaya alanlarında yılın en iyisi seçilen kişi ve kuruluşların belirlendiği tören önemli konuklarını ağırladı.

Medyamize Grup bünyesinde yayınlanan Ekonomize dergisi ve İstanbul Sesi gazetesi iş birliğiyle geleneksel hale gelen Yılın En'leri ödül töreni, 13. kez görkemli bir geceye ev sahipliği yaptı. Sunuculuğunu Merve Akıncı'nın yaptığı , iş dünyası ve medyanın zirvesindeki isimlerin ödüllendirildiği geceye, çok sayıda siyasetçi, sanatçı, basın mensubu katıldı. Başarılı gazeteci, televizyoncu ve sanatçıların da ödüllendirildiği tören, İstanbul'un prestijli mekanı Qubbe Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleşti.

''13 YILDIR İSTİKRARLA VE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ''

Medyamize Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kadir Gürbüz; sürdürülebilir büyümenin ve kurumsallaşmanın her zamankinden fazla önem kazandığı günümüzde, Geleneksel Yılın En'leri ödüllerini 13 yıldır gerçekleştirerek, istikrarla ve emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, her yıl çıtayı bir adım yükseltecek özveriyle çalıştıklarını söyledi. Bu tür kurumsal yarışmaların kazananlar için hem motivasyon hem de prestij kaynağı olduğunu hatırlatan Dr. Kadir Gürbüz; "Büyük Türkiye hedefine ulaşmak, topyekün verimli bir şekilde çalışmak, üretmek ve inovatif yöntemlerle gelişimi sürdürmekten geçiyor. Bu konuda çalışan marka, kurum ve kişilerin kesinlikle motive edilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşte bu bilinç ve farkındalıkla 13 yıldır Geleneksel Yılın En'leri ödül törenini düzenliyoruz" diye konuştu.

Gecenin Onur Konuğu Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanıve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Fatma Şahin'di. Kendisine gecede ''Türk Mutfağını Dünyaya Tanıtan Belediye Başkanı Ödülü'' Medyamize Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kadir Gürbüz tarafından takdim edildi. Sayın Şahin ödülünü alırken sözlerinde şunları belirtti;

"Mutfak birleştirir, mutfak kardeşliktir. Mutfak Lezzettir. Mutfak Paylaşmadır. Dünyada yeni bir akım var; nereye gideyim ne tadayım? O yüzden biz, Anadolu'ya gelin, Anadolu'nun tüm lezzetlerini bütün güzelliklerini burada size tattıralım diyoruz. Dolayısıyla Bir Gaziantep olarak değil, bütün bölge olarak Anadolu olarak, büyük bir hazinenin taşıyıcılarıyız, emanetçileriyiz... Büyük bir kültürel mirasımız var. O yüzden biz Unesco'dan bunu ilk tescillendiren şehir olduk. Bir şehir çıktı ve bütün dünyaya kendi özgüveniyle bunun nasıl olabileceğini gösterdi. Arkasından İstanbul tasarımda, Kütahya çinide, Kahramanmaraş edebiyatta, Hatay gastronomide yeniden devam etti ama ilk olmak önemliydi...'' dedi.

Kaynak: Bültenler