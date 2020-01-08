Başrollerini Hümeyra, Berrak Tüzünataç,Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi , Meriç Aral ve Boran Kuzum'un başrollerinde yer aldığı merakla beklenen "Biz Böyleyiz" filmi dün akşam Uniq Hall'de gerçekleşen galasında ilk seyircileriyle buluştu.
Galaya Yoğun İlgi
Uniq İstanbul 'da gerçekleşen galaya filmin oyuncularının yanı sıra Aras Bulut İynemli,Ali Gözüşirin, Aslı İnandık, Barış Arduç, Bartu Küçükçağlayan,Bestemsu Özdemir,Bige Önal,Birand Tunca,Cansel Elçin, Dida Kaymaz,Emre Kızılırmak,Gupse Özay,Hülya Avşar, İdil Sivritepe,İpek Erdem,Keremcem, Merve Dizdar,Murat Eken, Nilperi Şahinkaya,Sarp Akkaya, Selma Ergeç,Serenay Sarıkaya,Sezin Akbaşoğulları,Türkü Turan, Zeynep Tuğçe Bayat katıldı.