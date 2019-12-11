Yılın en samimi filminin fragmanı yayınlandı

FRAGMAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yönetmenliğini Caner Özyurtlu'nun üstlendiği filmin fragmanı sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Film; Çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe'nin ( Hümeyra ) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul'dan İzmir'deki Nezihe'nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalarve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.