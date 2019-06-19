19.06.2019 11:04
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Yılın en uzun gününde Piazza'da sınırsız alışveriş

Yılın en uzun gününde Piazza

Şanlıurfa'nın en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza, yılın en uzun günü olan 21 Haziran Cuma günü ziyaretçilerini gece 23.00'a kadar konuk edecek.

Şanlıurfa'nın en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza, yılın en uzun günü olan 21 Haziran Cuma günü ziyaretçilerini gece 23.00'a kadar konuk edecek.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yılın en uzun gününe özel 22.00 olan kapanış saatinde değişiklik yaptı. Yerli ve yabancı birçok markayı, Türk ve dünya mutfağından restoranları ve eğlence alanlarını tek bir çatı altında toplayan AVM'de en uzun gününde alışveriş gece saat 23.00'e kadar devam edecek.

Şanlıurfalılar, AVM'de doyasıya alışveriş yapma ve eğlenme imkanı bulacaklar. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
cuma günü, 21 haziran, şanlıurfa, Güncel

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