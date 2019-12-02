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2019 Ballon d'Or Lionel Messi'nin

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı.

02.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:59

2019 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün bu yıl kazananı Lionel Messi oldu. France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi, Lionel Messi oldu. Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle Altın Top'u en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı. Böylelikle Messi, 5 ödülü bulunan Cristiano Ronaldo da geride bıraktı.

RONALDO ÖDÜLE KATILMADI

2018-19 sezonunda ile La Liga şampiyonluğu yaşayan Messi, attığı 36 golle de krallık yarışını zirvede tamamlamıştı. Arjantinli futbolcu, 2019 yılında şu ana kadar kulüp ve milli takım formasıyla 46 kez fileleri havalandırdı. Oylamada Liverpool'dan Hollandalı Virgil van Dijk ikinci, Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo üçüncü, Liverpool'dan Senegalli Sadio Mane dördüncü ve yine Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah beşinci sırayı aldı. Altın Top ödülünü beş kez kazanan Ronaldo, ödül törenine katılmadı.

YILIN EN İYİ KALECİSİ ALİSSON BECKER

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nı Juventus'un Hollandalı yıldızı Matthijs de Ligt, yılın en iyi kalecisi ödülünü Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise ABD Milli Takımı ile bu yıl Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Megan Rapinoe kazandı.

FIFA 2016'DA ORTAKLIĞA SON VERMİŞTİ

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, FIFA Altın Top ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

2019 Ballon d'Or Lionel Messi'nin

Lionel Messi, Barcelona, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (2)
VEZİR42:ya ne yaptı da bu sene allah aşkına daha çok hakedenler vardı gerçekten
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OZAN TUFAN:Benim olsun
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