Yılın Gündem Dizisi Hakan: Muhafız Yayınlandı! Hakan: Muhafız'ın Konusu Nedir?

İlk bölümü heyecanla beklenen fantastik ve tarihin sentezlendiği Hakan: Muhafız dizisi, bugün izleyici ile buluştu. Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan ve Okan Yalabık'ın başrollerini üstlendiği dizinin konusu seyirciler için merak konusu oldu. N. İpek Gökdel'in 'Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi' kitabından uyarlanan Muhafız, IMDB puanıyla iyi bir giriş yaptı. Çekimleri sırasında gündemin üst sıralarından düşmeyen yapım hakkında birçok bilinmeyen nokta var. Hakan: Muhafız hakkında her şeyi haberimizden okuyabilirsiniz.

10 BÖLÜM YAYINLANDI

Uzun zamandır beklenen dizi Netflix'in sitesinde 10 bölüm olarak yayınlandı. Netflix'in ilk Türk Dizisi olan Hakan: Muhafız İngilizce, Yunanca, Arapça ve Türkçe olarak izlenebilecek.

Çağatay Ulusoy

IMDB'DE 9.4 PUAN ALDI

Muhafız, tüm ülke ve dönemlerin film, dizi ve televizyon şovlarının konuları ve puanlamasına sahip IMDB'ye (International Movie Database) oldukça yüksek bir puanla giriş yaptı. IMDB puanı 9.4 olan dizinin sonraki bölümleri merakla bekleniyor.

KİTAPTAN ESİNLENİLDİ

Büyük merakla beklenen dizinin senaryosu İpek Gökdel'in 'Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi' adlı kitabından esinlenerek yazıldı. Dizi projesinden önce baskısı bulunamayan kitap, daha sonra başka bir yayın evinin yayın haklarını satın almasıyla kitap yeniden basılmaya başladı.

HAKAN: MUHAFIZ'IN KONUSU NEDİR?

Hakan, babası ile hayatını sürdürmeye çalışan bir gençtir. İstanbul Kapalı Çarşı'da babasının bir antika dükkanı vardır. Yaşadığı hayattan pek de hoşnut olmayan ve hep daha iyisini arzulayan Hakan'ın babası ile birlikte çalıştığı dükkana bir müşteri gelir ve çok değerli bir gömlek aradığını söyler. Hakan bu gömleğin kendilerinde olduğunu söylemesine karşın, babası müşteriyi reddederek geri gönderir.

Günün sonunda hayallerini gerçekleştirmek isteyen Hakan, müşterinin istediği gömleği gizlice dükkandan babasından habersiz alır. Tam satış gerçekleşecekken babası gelir fakat işler hiç de umduğu gibi gitmez. Kimliği belirsiz kişiler bulundukları mekana baskın yapıp babasını yaralar. Babası, bir hastane yerine adresini verdiği bildiği bir eczaneye gitmek ister. Üvey babasının uğrunda canını vermeyi göze aldığı bu gömlek, yeni maceralara bir işarettir.





FARKLI BİR YÖNETMEN DÜŞÜNÜLDÜ

Dünya'da 'The Protector' olarak bilinen dizi başlamadan önce birçok iddiayla gündeme geldi. Netflix yönetiminin bazı sahneleri sevmediği, hatta Can Evrenol'un yerine farklı bir yönetmen düşündüğü, dizinin ek sahneler çekilmek üzere ertelendiği yönünde çıkan iddialar sonrasında Evrenol'dan bu haberlere yalanlama geldi.

İkinci sezonuna şimdiden onay gelen internet dizisi, iki sezonun aynı anda çekilmiş olabileceği ve sahnelerin eklenip çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

CESUR SEVİŞME SAHNESİYLE GÜNDEME GELDİ

Çağatay Ulusoy ve Ayça Ayşin Turan'ın sevişme sahnesiyle gündeme gelmişti.

"GAYET RAHATTIK" DEMİŞTİ

Dizinin yakışıklı oyuncusu Çağtay Ulusoy ise geçtiğimiz günlerde verdiği bir ropörtajda sevişme sahneleri hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ulusoy, Ayça Ayşin Turan'la olan sevişme sahnesi hakkında "Zorlandınız mı" sorusuna "Yooo gayet rahattık. Ayça da işinde çok profesyonel. İşimizi yaptık" ifadesiyle yanıt vermişti.