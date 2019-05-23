Yılın hemşirelerinden Vali Demirtaş'a ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, Adana'da yılın hemşiresi seçilen Hatice Akyürek ve ebe Dilek Duru'yu makamında kabul etti.
Vali Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer'in de hazır bulunduğu ziyarette, sağlık hizmetlerinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarından dolayı yılın hemşirelerini tebrik etti.
Huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsuru olan sağlıklı bir yaşam için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev ifa eden tüm sağlık çalışanlarına başarılar dileyen Vali Demirtaş, vatandaşlara en iyi, kaliteli, ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmak adına ülke genelinde yeni atılımlar gerçekleştirildiğini kaydetti.
Vali Demirtaş, Adana'nın sağlık sektöründeki başarı çıtasının daha da yükseldiğini belirtti.
Ziyarette, yılın hemşireleri Hatice Akyürek ve Dilek Duru yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Demirtaş'a bilgi verdi.
Mahmut Demirtaş
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Kaynak: AA