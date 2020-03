Yılın ikinci yarısında EİB'in ajandası yoğun

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgınının 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüşmesi, arka arkaya gıdadan tekstile birçok sektörün etkinliklerinin ertelenmesine ve iptal olmasına neden oldu.Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 12 ihracatçı birliğin iş programı ve bütçelerinin görüşüldüğü nisan ayındaki olağan genel kurul toplantıları iptal oldu. EİB'te düzenlenen mart ve nisan ayındaki 8 eğitim programı ve 8 seminerin tamamı da, iptal olan etkinlikler arasında yer aldı. 17–20 Nisan'da Meksiko'da yapılması planlanan Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı da ertelenen etkinlikler arasında bulunuyor. Bir diğer ertelenen etkinlik ise 31 Mart - 4 Nisan'daki 23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı oldu.İsrail Tel Aviv'de 30 Mart - 2 Nisan'daki start-up'lar ile inşaat ve emlak sektörünün paydaşları, yatırımcıları ve sektör uzmanlarını bir araya getiren TLV ConsTech & PropTech Week de, başka bir tarihte yapılacağı öğrenildi. Güney Kore'de 19-22 Mayıs arasında Ege İhracatçı Birliklerinin milli katılım organizasyonuyla yer alacağı "Seoul Food and Hotel" Fuarı da iptal olan etkinliklere eklendi.Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), salgın nedeniyle alınan önlemler nedeniyle 10 Nisan'daki EİB 15. Moda Tasarım Yarışmasının final gecesini ileri bir tarihe erteledi. 11-14 Mayıs'taki EHKİB İtalya alım heyeti de, başka bir tarihte yapılacak. EHKİB-İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde üyelere yönelik 16 adet seminerden oluşan eğitim programına ara verildi. Nisan sonu gibi EHKİB üyesi üretici-ihracatçı firmalar ile İzmir ve İstanbullu mümessil firmaların katılım sağlayacağı B2B organizasyonu da ileri bir tarihe ertelendi.Ustalara Saygı Töreni de ertelendiEge Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 5-7 Mart'ta ABD Anaheim'da 7 katılımcıyla milli katılım organizasyonu ile yer alacağı Natural Products Expo West Fuarı da iptal oldu. 5-7 Mayıs'ta İtalya Rimini'de düzenlenecek MACFRUT Uluslararası Meyve ve Sebze Teknolojileri Fuarının tarihinin ise 8-10 Eylül olduğu bildirildi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin nisan ayındaki 6. Kuru Meyve Çalıştayı başka bir tarihe ertelendi. Japonya Chiba'daki 25 yıldır Milli Katılım Organizasyonunun gerçekleştirdiği Foodex Japan Gıda Fuarı da iptal oldu.Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin mart ayı sonunda Brezilya'ya düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti de iptal olan etkinliklere eklendi. Ege Maden İhracatçıları Birliğinin maden ihracatına katkı sağlayan üyelerini bir araya getirdiği Maden İhracatının Yıldızları Ödül Törenlerinin de takvimi değişti. 5 Mart'ta Denizli, 31 Mart'ta İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ile beraber ilk defa yapılacak Ustalara Saygı Töreni ve 17 Nisan İzmir-Manisa'daki ödül törenleri ertelendi.16-19 Mart'ta yapılması planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarının 6-9 Haziran tarihlerine ertelenmesinin ardından 1-4 Nisan'daki İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı ileri bir tarihe alındı. 19 -25 Nisan'da ABD New York, New Orleans ve Houston'da yapılacak Coverings Doğaltaş Fuarı iptal edildi. Eş zamanlı olarak yapılacak sektörel ticaret heyeti de iptal oldu.21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınının Avrupa'da ilk hızlı yayılımının görüldüğü İtalya'da dünyanın en büyük mobilya fuarı olarak nitelendirilen 21-26 Nisan'daki İsaloni Mobilya Fuarının da tarihi değişti. Fuarın, 16-21 Haziran'da yapılacağı öğrenildi.Almanya Düsseldorf'da 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Wire&Tube Fuarları da ertelendi.EİB sıkı mesai yapacakEge İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, küresel salgın nedeniyle Türkiye'de 25'i uluslararası 110 fuarın ertelendiğini dünya genelinde ise bu rakamın bini aştığını söyledi. Eskinazi, korona virüsle mücadelede hastanelerin artık yeterli gelmediğini sözlerine ekledi.Esknazi, "Dünyanın bir çok ülkesinde fuar alanlarının hastanelere çevrildiğini görüyoruz. İspanya'da IFEMA, ABD New York'taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javıts Center, TCF Center, İran Tahran'daki İranmall'ın fuar alanı, Londra'daki Excel Fuar Merkezi, ITB Berlin Fuar alanlarını bunlara örnek gösterebiliriz. Aynı zamanda ihracatçılarımızın 2019 yılını değerlendireceği, görüşlerini Yönetim Kurullarıyla paylaşacağı, 12 Birliğimizin 2020 bütçelerinin konuşulacağı genel kurul toplantılarımız da Ticaret Bakanlığı'nın ilerleyen bir dönemde açıklayacağı bir tarihe alındı. İptal olan ve ertelenen bütün etkinliklerimizi yılın ikinci yarısında gündemimize alacağız. Korona virüs salgınını atlattıktan sonra daha yoğun bir takvimle 2020 yılını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - İZMİR

