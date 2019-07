Yılın ilk antepfıstığına GTB'den altın ödülü

Antepfıstığının ana vatanı Gaziantep 'te yılın ilk kırmızı kabuklu antepfıstığı hasat edildi. Sezonunun ilk mahsul antepfıstığını Gaziantep Ticaret Borsasına (GTB) getiren çiftçi, cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinin başında gelen ve son yıllarda endüstriyel bir ürün haline dönüşen antepfıstığında yılın ilk hasadı yapıldı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti Köyünde çiftçi İsmail Danabaş tarafından 30 dönümlük bahçede yetiştirilen antepfıstığı, 2019 yılının ilk mahsul antepfıstığı olarak kayıtlara geçti. Normal hasat mevsiminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşarak, doğal kırmızı rengine ve tadına kavuşan sezonun ilk antepfıstığı için GTB'de ödül töreni düzenlendi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Mustafa Kara, Meclis Üyesi Ahmet Ulu ve Genel Sekreter Özgür Bayram'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, çiftçi İsmail Danabaş, yılın ilk antepfıstığı üreticisi olarak tam cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Sezonun ilk mahsul kırmızı kabuklu antepfıstığını yetiştirme başarısı gösteren üreticiyi tebrik eden GTB Başkanı Mehmet Akıncı, bol kazançlı ve bereketli bir hasat sezonu geçmesi temennisinde bulundu. Geleneksel olarak her yıl ilk antepfıstığını yetiştiren çiftçiyi altınla ödüllendirdiklerini kaydeden Akıncı, "Yılın ilk antepfıstığının borsamıza gelmesi aynı zamanda yeni hasat sezonuna ilk adımların atıldığı anlamına geliyor. Şehrimizin ismini taşıyan antepfıstığı bizim göz bebeğimiz. Bu nedenle çiftçimizin hasat sevincine ortak olmak, mutluluklarını paylaşmak amacıyla ata yadigarı ürünümüzü bahçesinde ilk yetiştiren üreticimizi tam altınla ödüllendiriyoruz" dedi.Gen merkezi Gaziantep olan antepfıstığının bölge ekonomisi için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Akıncı, bölgede on binlerce insana iş ve ekmek kapısı olan antepfıstığının her zaman bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edildiğini söyledi.Bu sene periyodisiteye bağlı olarak üretimde bir düşüş beklendiğini fakat gelecek yıllar için rekolte artışlarından umutlu olduklarını belirten Akıncı, "Bölge halkı tarafından yeşil altın olarak da isimlendirilen ve ekim alanları her geçen yıl biraz daha da artan antepfıstığının geleceğine yönelik son derece umutluyuz. Geçmişte 15-20 yıl içerisinde ürün vermesinden dolayı diken kişinin yiyemediği ürün olarak tabir edilen antepfıstığında üretim son yıllarda çok daha bilinçli ve profesyonelce yapılmaya başlandı. Kıraç alanlar yerine daha verimli arazilerde toprakla buluşturulan fıstık fidanları, aşılama, sulama ve bilinçli tarımla artık 7-8 yıl içerisinde meyve vermeye başladı. Geçtiğimiz hasat sezonunda açıklanan 240 bin ton tahmini rekolteyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim seviyesine ulaşan antepfıstığında özellikle ürünün bol olduğu 'var yıllarında' kademeli olarak rekolte artışları bekliyoruz" diye konuştu. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çiftçilik yaptığını aktaran İsmail Danabaş ise sezonun ilk mahsul antepfıstığını yetiştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.Fıstıklarının geçen hafta içerisinde istenilen olgunluğa ulaştığını vurgulayan Danabaş, "İlk hasadı ailemizle birlikte yaparak borsamıza getirdik. Yılın ilk antepfıstığını yetiştirmekten dolayı çok mutluyum. GTB'ye antepfıstığı üreticisine verdiği destek ve değerden dolayı teşekkür ederim "ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP