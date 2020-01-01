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Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Yılın ilk bebeği Azra ve annesi Gülistan Karakaya'dan görüntüler Anne Gülistan ve baba Cumali Karakaya'nın konuşması Kadın Doğum Uzmanı Doç Dr. Hanifi Şahin'in konuşması Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi Malatya'da 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

01.01.2020 01:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:23
Yılın ilk bebeği Azra ve annesi Gülistan Karakaya'dan görüntüler
Gülistan ve baba Cumali Karakaya'nın konuşması
Kadın Doğum Uzmanı Doç Dr. Hanifi Şahin'in konuşması Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
'da 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde saat 12.07 'de 2 kilo 900 gram ağırlığında doğan bebeğe "Azra" adı verildi.
31 yaşındaki anne Gülistan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, "3 erkek oğlum vardı, bir kızım doğdu mutlu oldum. Hayırlı bir yıl bekliyoruz. Ortanca çocuğum hasta sağlığına kavuşur inşallah." şeklinde konuştu.
Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Malatya, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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