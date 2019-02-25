25 Şubat 2019, 23:21
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Yılın İlk Derbisinde Gol Yağmuru

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Siyah-beyazlı ekibin ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Kagawa'nın serbest vuruşunda Skrtel'den seken top Vida'da kaldı. Vida'nın altıpasa gönderdiği topta Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 14. dakikada Hasan Ali'nin Gökhan Gönül'e arkadan yaptığı müdahale sonucu oyuncu yerde kaldı. VAR'a giden Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi. 18. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Volkan'nın solundan filelere gönderdi. 2-0 45. dakikada Soldado'nun ceza yayı önünde pasını alan Dirar'ın kaleye çektiği şut, Mirin'in müdahalesiyle kornere çıktı. 45+1. dakikada Kagawa'nın ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta golü buldu. 3-0 55. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın kale önüne gönderdiği topu Zajc filelere gönderdi. 3-1 61. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Sadık, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 3-2 67. dakikada Soldado'nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 3-3

76. dakikada Dorukhan'ın ara pasında ceza alınana sarkan Burak Yılmaz'ın vuruşunu Volkan ayağıyla çeldi. 80. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek kafa vuruşu yapan Burak'ın topu direkten döndü. 87. dakikada Valbuena'nın ortasında ön direkte Eljif'in kafa vuruşunu Karius çeldi, ardından da direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Stat: Vodafone Park Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Asım Yusuf Öz xx Beşiktaş: Karius x, Gökhan xxx, Vida xxx, Mirin xxx, Adriano xxx, Atiba xxx, Dorukhan xxx, Lens xx (Quaresma dk. 74 x), Güven xx (Caner dk. 64 x), Kagawa xxx (Mustafa Pektemek dk. 85 ?), Burak xxx Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Roco, Necip, Muhayer, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x (Ayew dk. 46 xx), Sadık xxx, Skrtel xxx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xx, Tolgay xx, Dirar xxx, Moses x (Valbuena dk. 46 xxx), Zajc xxx (Eljif Elmas dk. 84 ?), Soldado xx Yedekler: Harun, İsmail, Alper, Serdar, Şener, Jailson, Neustaedter Teknik Direktör: Ersun Yanal Goller: Gökhan Gönül (dk. 10), Burak Yılmaz (dk. 18 pen. ve 45+1) (Beşiktaş), Zajc (dk. 55), Sadık (dk. 61), Hasan Ali (dk. 67) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Necip, Burak Yılmaz (Beşiktaş), Zajc, Dirar, Sadık, Hasan Ali (Fenerbahçe)

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA) Hasan Ali, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA