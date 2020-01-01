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Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay! "Allah'a emanet olun" diye bağırıp tetiğe bastı

İstanbul Beşiktaş'ta telefonda konuştuğu kişiyle tartışan genç, çevredeki vatandaşlara "Allah'a emanet olun" diye bağırıp belinden çıkardığı silahla havaya bir el ateş edip silahı başına dayayarak intihar etti.

01.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:38 Beşiktaş'ta dehşete düşüren olay!

sahilinde telefonda konuştuğu kişiyle tartışan genç, telefonu kapattıktan sonra sahilden geçen vatandaşlara "Allah'a emanet olun" diyerek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş İskelesi'nde saat 11.30 sularında 30 yaşlarındaki bir erkek telefonla konuştuğu kişiyle uzun süre tartıştı. Tartışmanın ardından telefonu kapatıp, çevredeki vatandaşlara 'Allah'a emanet olun' diye bağıran genç, belinden çıkardığı silahla havaya bir el ateş edip silahı başına dayayarak intihar etti.

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yeri inceleme, polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı. Ekiplerin şahsın neden intihar ettiği ile ilgili araştırmaları devam ediyor.

"İLK DEFA KAFASINA SIKAN BİRİNİ GÖRDÜM"

Yaşananlara tanık olan Serhat Türak isimli esnaf, "Arkamızda bulunan bankın orada adam önce telefonla bağırarak konuşuyordu. Elinde bir pet şişesi vardı. Herhalde madde bağımlısıydı. Sonra o şişeyi denize fırlattı. Sonra elindeki çakmak ve telefonu da denize fırlattı. Sonra sigarasını içerek beton bariyere çıktı. 'Allah'a emanet olun' diyerek önce bir el havaya, 2-3 saniye sonra da kafasına ateş etti. Telefonda küfürler ediyordu. 'Kahretsin İstanbul' dedi. Herhalde bir bayan mevzusuydu. Ben burada esnafım. İlk defa burada kafasına sıkan birini gördüm" dedi.

Olay yerinden kareler;


Beşiktaş, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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