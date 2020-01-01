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Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, yeni yılın ilk gününde, güneşli havada denize girmenin keyfini çıkardı.

01.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:45

'nin birçok yerinde soğuk hava etkisini sürdürürken, 'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü. havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, plajları, parkları doldurdu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denize giren turistler, bir süre güneşlendi.

Hayvanlarıyla sahillere gelenler gezip dolaşırken, bazıları da balık tuttu.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Güzel havanın tadını çıkaran Deniz Tatar, yeni yılda herkese mutluluk dilediğini belirterek, "Beni yağmur fırtına engellemiyor. Havuza girmektense denize giriyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi. Tatil için ailesiyle Rusya'dan gelen Vladimir Ivanov, "Antalya'ya aşık oldum. Hava güneşli de olunca denize girmek istedik" dedi.

YENİ YILA YÜZEREK "MERHABA" DEDİLER

Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaş'ın Kalkan mahallesinde yerleşik yaşayan İngiliz ve Rus uyruklu vatandaşlar yeni yılı denize girerek karşıladı. Saat 12.00'da toplanan 150 kişilik grup, Kalkan Plajında denize girerek yeni yıla merhaba dedi.

Kış mevsimi olmasına rağmen deniz suyu sıcaklığının oldukça iyi olduğunu ve üşümediklerini ifade eden yerleşik yabancılar, 2020 yılının herkese huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı

Türkiye, Antalya, Güneşli, Güncel

Kaynak: DHA


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