Yılın ilk karadutu Silifke'den
MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altındaki kara dutun ilk hasadı yapıldı.
09.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:27
MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altındaki kara dutun ilk hasadı yapıldı.
Silifke'de domates ve çileğe alternatif olarak dikimi gerçekleştirilen örtü altındaki kara dutun hasadına başlandı. Serasında 2 yıl önce dikimini yaptığı kara dutun ilk hasadını yapan üretici Mustafa Bezgin, "Dut üretimi yapıyoruz. Daha önceleri domates ve çilek üretiyorduk. Girdiler yüksek olduğundan dolayı alternatif ürün araştırması içine girdik ve iklime uygun ve az masrafı olan karadutu seçtik. Şu an için memnunuz. Gayet de iyi bir ürün, sağlıklı, ilacı gübreyi kabul etmeyen tamamen doğal bir ürün. Dutu toplarken ilaç kalıntısı çıkacak satılamayacak sıkıntımız yok dalından kopartıp yiyebiliyoruz" diye konuştuKİLOSU 15 LİRAEşi Menekşe Bezgin ise, "Dutu severek topluyoruz domatesten çilekten daha kolay geldi bize. Şu anda 15 liraya kadar düşse de talep var ve memnunuz. Tek zorluğu serada olduğu için sıcaklık oluyor. Yani genel anlamda çok memnunuz. Dalından kopartıp yiyoruz, sofralara ulaştırıyoruz" dedi. İşçi kadınlar ise organik olduğu için hem işçilik yaparak para kazandıklarını hemde bol bol bu meyveyi tükettiklerini kaydetti.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Yılın ilk karadutu Silifke'den
Manşet
Haberler
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Güncel
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı