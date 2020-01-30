Yılın ilk MGK toplantısı 4,5 sürdü

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından, "ABD yönetiminin İsrail- Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs 'e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir 'ilhak planı' olduğu vurgulanmıştır" açıklaması yapıldı.

MGK, 2020 yılının ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren MGK toplantısından sonra yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, MGK'nın milli güvenliğimiz açısından önem arz eden iç ve dış meseleleri etraflıca ele aldığı belirtildi. 2019 yılının güvenlik değerlendirmesini yapan Kurul'un, 2020 yılında meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bu kapsamda alınabilecek tedbirleri de müzakere ettiği kaydedildi. Toplantıda, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasını tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu ifade edildi.

'İLAVE TEDBİR ALMA KARARLILIĞIMIZ VURGULANMIŞTIR'

Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, sınırları ötesindeki dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama, bölgede kalıcı istikrarın tesisine katkı verme konularındaki hassasiyetinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin, özellikle Suriye'de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır. Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunarak ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan milli mutabakat hükümetinin desteklenmeye devam edileceğinin altı çizilmiş; tüm ülkeler kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir. Türkiye'nin, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin yanında, Libya halkı ile olan 500 yıllık dostluğunun bir gereği olarak, bu ülkede güven ve istikrarın hakkaniyete dayalı bir şekilde yeniden sağlanması hususunda, her alanda üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği belirtilmiştir" denildi.

'ABD-İRAN GERGİNLİĞİ İÇİN SAĞDUYU ÇAĞRISI'

ABD ve İran arasındaki gerginliğe de değinilen açıklamada, "ABD ile İran arasındaki gerginlikten duyulan endişe dile getirilmiş, barış ve istikrarın korunması için taraflara yapılan sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlanmış; başka ülkelerin iki aktör arasında çatışma alanı haline getirilmesinden kaçınılması gerektiği kaydedilmiştir" ifadesine yer verildi.

Somali'de gerçekleştirilen terör saldırısı da MGK'nın gündemine gelirken, açıklamada, "Somali'de gerçekleştirilen ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırıları lanetlenmiştir. Dost ve kardeş Somali halkının yanında olduğumuz bir kez daha teyit edilmiş; huzur, güven ve refah ortamının tesisi yönündeki desteğimizin sürdürüleceği ifade edilmiştir" denildi.

'İLHAK PLANI' DEĞERLENDİRMESİ

MGK'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Ortadoğu Barış Planı'nın da değerlendirildiği belirtilerek, "ABD Yönetimi'nin İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs'e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir 'ilhak planı' olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir" görüşüne yer verildi.

Elazığ depremi ile ilgili ise "Elazığ ve Malatya illerimizde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremi müteakip alınan tedbirler ve arama-kurtarma faaliyetleri hakkında Kurula bilgi sunulmuş, bu bağlamda ülkemizin afete hazırlık çalışmaları yeniden değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.