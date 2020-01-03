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Yılın ilk uygulamasında İstanbul'da kuş uçurtulmadı

İstanbul'da 2020 yılının ilk "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

03.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:40 Yılın ilk uygulamasında İstanbul'da kuş uçurtulmadı
'da 2020 yılının ilk " " uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetimler yapıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2020 yılının ilk 'Yeditepe Huzur' uygulaması akşam saat 20.00'den itibaren 39 ilçede gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.
Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.
Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği belirtildi.
(Davut Has/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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