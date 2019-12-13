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'Yılın İnovatif Yazılım Markası' ödülü sahibini buldu

Önemli projelere imza atan ve sektörel gelişime katkı sunanların ödüllendirildiği Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

13.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:50'Yılın İnovatif Yazılım Markası' ödülü sahibini buldu
Önemli projelere imza atan ve sektörel gelişime katkı sunanların ödüllendirildiği İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. DİA Yazılım, 'Yılın İnovatif Yazılım Markası Ödülü'nü aldı.

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Teknoloji, organizasyonel ve pazarlama olmak üzere 3 başlık altında, juri ve halk oylaması sonucunda yapılan değerlendirmede, önemli projelere imza atan ve sektörel gelişime katkı sunan kurum, kişi ya da organizasyonlar ödüllendirildi. Farklı sektörelerden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırmak için yerli yazılım çözümleri geliştiren DİA Yazılım, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde 'Yılın İnovatif Yazılım Markası Ödülü'nü kazandı.

10 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen törende ödül alan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu ödülü bize layık gören değerlendirme komitesi ve jüri üyelerine teşekkür ederiyorum. Rekabette ayakta kalabilmek için dijital dönüşümün kaçınılmaz hale geldiği günümüzde büyük küçük tüm şirketlerimiz için yerli yazılım çözümleri üretmek bizim için temel motivasyon kaynağı. Bu noktada yerli bir yazılım firması olarak aldığımız bu ödülü çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bulut Teknolojisi ile firmaların maliyetlerini düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor"

Şirketler için bulut altyapısıyla verimlilik, maliyet avantajı ve veri güvenliği sağlamanın çok önemli olduğunu belirten Suha Onay, "Sektörde geride bıraktığımız 15 yılda hizmet verdiğimiz binlerce kullanıcı için iş süreçlerini nasıl daha verimli hale getirebileceğimizi düşündük. Hedefimiz kurumsal yönetim sistemi yazılımlarıyla müşterilerimizin bulut teknolojisi avantajı ile verilerini güvenle korumaları, maliyetlerini düşürüp verimliliklerini arttırmalarıdır" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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