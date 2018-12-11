Yılın Merakla Beklenen Sanat Buluşması Base'de Geri Sayım

Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun sanatçı adaylarını sanatseverlerle ikinci kez buluşturacak yeni nesil sanatçı platformu BASE'in hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Mardin'den Antalya'ya, Batman'dan Kayseri'ye, Muğla'dan Sakarya'ya 20 şehirde 30 üniversiteden sanat kariyerinin başındaki 94 genci ve onların 100'ü aşkın yapıtını bir araya getirecek BASE, 20-23 Aralık tarihlerinde Galata Rum Okulu'nda gerçekleştirilecek. Derya Yücel küratörlüğünde eser yerleştirmelerinin hızla sürdürüldüğü BASE'de; resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek. BASE Talks'un bu yılki konuşmacıları arasında Alican Leblebici, Alp Sime, Alper Aydın, Antonio Cosentino, Ardan Özmenoğlu, Ayşe Erkmen, Aslı Işıksal, Ayşe Umur, Burcu Yağcıoğlu, Balkan Naci İslimyeli, Barış Seyitvan, Burçak Bingöl, Canan Dağdelen, Cemil Batur Gökçeer, Ceren Erdem, Damla Yalçın, Deniz Erbaş, Derya Yücel, Dilara Göl, Dilek Karaaziz Şener, Eda Kehale Argün, Ekrem Yalçındağ, Elif Aydoğdu Ağatekin, Erdağ Aksel, Erinç Seymen, Erol Tabanca, Esra Aliçavuşoğlu, Evren Sungur, Ezgi Tok, Fatih Temiz, Ferhat Özgür, Ferhat Satıcı, Gamze Yolal, Gözde İlkin, Güneş Terkol, Hakan Irmak, Han Tümertekin, Hamza Kırbaş, Hera Büyüktaşçıyan, Hülya Özdemir, İdil Tabanca, Leyla Gediz, Marcus Graf, Mehmet Dere, Mehmet İmre, Melda Narmanlı Çimen, Melih Görgün, Memed Erdener, Merve Çağlar, Murat Tabanlıoğlu, Mustafa Horasan, Nazlı Pektaş, Nazmi Kılıçer, Necla Rüzgar, Nermin Er, Ömer Özyürek, Özdemir Altan, Saliha Yavuz, Sarp Evliyagil, Selen Tokgöz, Seyhun Topuz, Sibel Horada, Sinan Niyazioğlu, Sarp Evliyagil, Suela Cennet, Şakir Gökçebağ, Şefik Özcan, Tankut Aykut, Tony Ventura, Tuna Ortaylı Kazıcı, TUNCA, Yasemin Bay, Yasemin Elçi, Yaşam Şaşmazer, Yavuz Parlar ve Zeynep Sayın gibi isimler yer alıyor.

Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişte genç sanatçı adaylarına destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme, sanat dünyasının önde gelen isimleriyle tanışma imkanı sunmayı amaçlayan ve bir sergiden çok daha fazlası olan BASE süresince, kültür-sanat dünyası da, "BASE Talks" adı altındaki panel ve söyleşilerde bir araya gelecek. 4 gün boyunca pek çok eğitim ve atölyenin yanı sıra, 30'a yakın panelde 70'ten fazla ismi ağırlayacak BASE Talks, her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Digi.logue, Kale Grubu, TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleştirilecek.