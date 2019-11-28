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Yılın öğretmeni Ahmet Demircan, Ankara'da Bilecik'i temsil etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yılın öğretmeni seçilen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Ahmet Demircan, Ankara'da Bilecik'i temsil etti.

28.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:56Yılın öğretmeni Ahmet Demircan, Ankara'da Bilecik'i temsil etti
'in Bozüyük ilçesinde yılın öğretmeni seçilen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Ahmet Demircan, 'da Bilecik'i temsil etti.

Bilecik'te yapılan değerlendirme neticesinde Ahmet Demircan yılın öğretmeni ve il temsilcisi öğretmen olarak seçilmişti. Demircan, bu kapsamda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 20-25 Kasım tarihlerinde Ankara'da yapılan toplantı ve etkinliklere, her ili temsil eden 81 öğretmenle birlikte, Bakanlıkça davet edildi. Demircan, bu vesile ile; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran, Kültür Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ve pek çok MEB merkez teşkilat bürokratıyla görüşme fırsatı yakaladı. Bu görüşmelerde Ahmet Demircan, çıkan son kitabını Bakan Ziya Selçuk ve Bakan yardımcısına hediye etti. Ankara Garı'nda açılan "Eğitimde İyi Örnekler" sergisinde Ahmet Demircan'ın yaptığı etkinlikler de sergilendi.

Okul Müdürü Hayrettin Bal, "Öğretmenimizi bu temsilinden ve başarısından dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Ahmet Demircan, Bilecik, Ankara, Yaşam

Kaynak: İHA

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