BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE'NİN (02.03.2019)Kupa töreninden görüntülerTaraftarlardan görüntüler Fenerbahçe
takımının kupasını alma görüntüleri
ÇAMLICA CAMİSİNDE İLK EZAN OKUNDU (07.03.2019)Çamlıca Camisinin ezan sesi eşliğinde havadan görüntüleriEzan okunmasıVatandaşların namaz kılması3 Mayıs 2019'da resmi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıDua edilmesiÇamlıca Camisinin açılışı ve kurdele kesimi
GÖBEKLİTEPE ÖREN YERİ RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ (08.03.2019)Göbeklitepe Ören Yerinden görüntülerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ören yerinde incelemesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar ile sohbet etmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göbeklitepe Ören Yeri açılışını yapması kurdele kesimi
ETİYOPYA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ 157 ÖLÜ (10.03.2019)Olay yerinden görüntülerUçağın enkazından görüntüler Uçak kazasından ölenlerin yakınlarının ağlamasıHayatını kaybedenlerin fotoğraflarıCenaze töreninden görüntüler
GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTI AÇILDI (12.03.2019)Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının havadan görüntüleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıBinali Yıldırım'ın konuşmasıAçılış töreni kurdele kesimiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattında tren kullanması
YILIN OLAYLARI 2019 - MART (1)
2019 yılının Mart ayında Basketbol
Kadınlar Türkiye Kupası finali, Çamlıca Camisinde ilk ezan ve açılış töreni, Göbeklitepe Ören Yeri resmi açılış töreni, Etiyopya'da 157 kişinin öldüğü uçak kazası ve Gebze-Halkalı banliyö tren hattı açılışından oluşan görüntüler