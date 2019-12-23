: YILIN OLAYLARI 2019

NAİROBİ'DE OTELE TERÖR SALDIRISI (15.01.2019) Olay yerinden görüntülerYanan araçlardan görüntülerBölgede güvenlik önlemleri alınmasıGüvenlik güçlerinin sivilleri olay mahallinden uzaklaştırmasıEkiplerin yaralıları ambulansa taşıması
KOLOMBİYA'DA TERÖR SALDIRISI 21 ÖLÜ (17.01.2019)Olay yerinden görüntülerSaldırının gerçekleştiği alan Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri almasıAmbulansın alandan ayrılmasıGazetecilerin görüntüleriSaldırıyı protesto yürüyüşleri ve gösterilerden görüntüler
TARİHİ MORO REFERANDUMUNDAN "EVET" ÇIKTI (21-25.01.2019)Cotabato şehrinden görüntülerSokaklarda referandum pankartlarından görüntülerMoro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'in oy kullanmasıMoro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'in açıklamasıGüvenlik önlemleri Moroluların sevinç gösterileriMoro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'in konuşması
ALMANYA İLE FRANSA ARASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI (22.01.2019)Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelişiAlmanya Başbakanı Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u karşılamasıAlmanya Başbakanı Merkel'in konuşmasıFransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasıİmza töreni görüntüleri
OYUNCU AYŞEN GRUDA HAYATINI KAYBETTİ (23.01.2019)Ayşen Gruda'nın arşiv görüntüleriAyşen Gruda'nın cenaze namazından görüntülerSanatçı Ahmet Arıman'ın açıklamalarıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıYILIN OLAYLARI 2019 - OCAK (2)
2019 yılının Ocak ayında Nairobi
'de otele terör saldırısı, Kolombiya'da terör saldırısı, tarihi Moro referandumu, Almanya ile Fransa arasında yeni iş birliği anlaşması ve oyuncu Ayşen Gruda'nın vefatından oluşan görüntüler