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YILIN OLAYLARI 2019

NAİROBİ'DE OTELE TERÖR SALDIRISI (15.01.2019) Olay yerinden görüntüler Yanan araçlardan görüntüler Bölgede güvenlik önlemleri alınması Güvenlik güçlerinin sivilleri olay mahallinden uzaklaştırması Ekiplerin yaralıları ambulansa taşımasıKOLOMBİYA'DA TERÖR SALDIRISI 21 ÖLÜ (17.01.

23.12.2019 07:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 07:11
NAİROBİ'DE OTELE TERÖR SALDIRISI (15.01.2019)
Olay yerinden görüntüler
Yanan araçlardan görüntüler
Bölgede güvenlik önlemleri alınması
Güvenlik güçlerinin sivilleri olay mahallinden uzaklaştırması
Ekiplerin yaralıları ambulansa taşıması
KOLOMBİYA'DA TERÖR SALDIRISI 21 ÖLÜ (17.01.2019)
Olay yerinden görüntüler
Saldırının gerçekleştiği alan
Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri alması
Ambulansın alandan ayrılması
Gazetecilerin görüntüleri
Saldırıyı protesto yürüyüşleri ve gösterilerden görüntüler
TARİHİ MORO REFERANDUMUNDAN "EVET" ÇIKTI (21-25.01.2019)
Cotabato şehrinden görüntüler
Sokaklarda referandum pankartlarından görüntüler
Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'in oy kullanması
Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'in açıklaması
Güvenlik önlemleri
Moroluların sevinç gösterileri
Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murad İbrahim'in konuşması
ALMANYA İLE FRANSA ARASINDA YENİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI (22.01.2019)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gelişi
Almanya Başbakanı Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u karşılaması
Almanya Başbakanı Merkel'in konuşması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşması
İmza töreni görüntüleri
OYUNCU AYŞEN GRUDA HAYATINI KAYBETTİ (23.01.2019)
Ayşen Gruda'nın arşiv görüntüleri
Ayşen Gruda'nın cenaze namazından görüntüler
Sanatçı Ahmet Arıman'ın açıklamaları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
YILIN OLAYLARI 2019 - OCAK (2)
2019 yılının Ocak ayında 'de otele terör saldırısı, Kolombiya'da terör saldırısı, tarihi Moro referandumu, Almanya ile Fransa arasında yeni iş birliği anlaşması ve oyuncu Ayşen Gruda'nın vefatından oluşan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019

Nairobi, Güncel

Kaynak: AA

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: YILIN OLAYLARI 2019


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