CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FENERBAHÇE KULÜBÜ YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYESİ OLDU. (26.10.2019) Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişiFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan videoCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıPlaket takdimi ve rozet takılmasıHatıra fotoğrafı çektirilmesi
TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ELEBAŞI EBUBEKİR EL BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ (27.10.2019)DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin fotoğrafıDEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonBağdadi'nin bulunduğu ev ve çevresinin bomabalanma anıABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıBağdadinin öldürüldüğü binaının enkazı
ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU (28.10.2019)Rekor denemesinden su altı ve üstü görüntüleriRekorun kırılması ve sevinç gösterileriŞahika Ercümen'in açıklamalarıŞahika Ercümen'in Anadolu Ajansı ziyareti ve açıklamaları
PAKİSTAN'DA YOLCU TRENİ ALEV ALDI 74 ÖLÜ (31.10.2019)Tren yanmadan önceki yolcu görüntüsü Trenin alevler içinde yanma anı YILIN OLAYLARI 2019 - EKİM (4)
2019 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeliği, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi, Şahika Ercümen'in dünya rekoru kırması ve Pakistan'da yolcu treni yangınından oluşan görüntüler