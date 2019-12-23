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YILIN OLAYLARI 2019

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FENERBAHÇE KULÜBÜ YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYESİ OLDU.

23.12.2019 08:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:09
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FENERBAHÇE KULÜBÜ YÜKSEK DİVAN KURULU ÜYESİ OLDU. (26.10.2019)
Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonuna gelişi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Plaket takdimi ve rozet takılması
Hatıra fotoğrafı çektirilmesi
TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ELEBAŞI EBUBEKİR EL BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ (27.10.2019)
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin fotoğrafı
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyon
Bağdadi'nin bulunduğu ev ve çevresinin bomabalanma anı
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları
Bağdadinin öldürüldüğü binaının enkazı
ŞAHİKA ERCÜMEN'DEN DÜNYA REKORU (28.10.2019)
Rekor denemesinden su altı ve üstü görüntüleri
Rekorun kırılması ve sevinç gösterileri
Şahika Ercümen'in açıklamaları
Şahika Ercümen'in Anadolu Ajansı ziyareti ve açıklamaları
PAKİSTAN'DA YOLCU TRENİ ALEV ALDI 74 ÖLÜ (31.10.2019)
Tren yanmadan önceki yolcu görüntüsü
Trenin alevler içinde yanma anı YILIN OLAYLARI 2019 - EKİM (4)
2019 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeliği, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi, Şahika Ercümen'in dünya rekoru kırması ve Pakistan'da yolcu treni yangınından oluşan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü, Cumhurbaşkanı, Güncel

Kaynak: AA

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: YILIN OLAYLARI 2019


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