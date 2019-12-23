: YILIN OLAYLARI 2019

MİLLİ SPORCU İBRAHİM ÇOLAK'TAN TARİHİ BAŞARI (12.10.2019)Milli sporcu İbrahim Çolak'ın antrenmanından görüntülerŞampiyonada İstiklal Marşımızın okunmasıİbrahim Çolak'ın birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okumasıMilli sporcu İbrahim Çolak'ın açıklamalarıMilli sporcu İbrahim Çolak'ın Türkiye'ye gelişi ve coşkulu karşılanmasıMilli sporcu İbrahim Çolak'ın açıklamalarıTürkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in açıklaması
TÜRK KONSEYİ 7. DEVLET BAŞKANLARI ZİRVESİ (14.10.2019) Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın basın toplantısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in karşılamasıErdoğan-Aliyev görüşmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüşmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüşmesiTürk Konseyi 7. ZirvesiAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasıKırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un konuşmasıKazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e nişan takdimiKazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'un konuşmasıÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in konuşmasıMacaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTürk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi 7. Zirvesi aile fotoğrafı
'KUDÜS ŞAİRİ' NURİ PAKDİL HAYATINI KAYBETTİ (18.10.2019)Nuri Pakdil'in katıldığı çeşitli programlar ve verdiği röportajlarından arşiv görüntülerCenaze töreninden görüntülerCenaze namazının kılınmasıNuri Pakdil'in defnedilmesi
AFGANİSTAN'DA CUMA NAMAZI SIRASINDA CAMİYE SALDIRI 63 ÖLÜ (18.10.2019)Sağlık ekiplerinin yaralıları hastaneye getirmesiYaralıların hastanedeki görüntüleri
İNGİLTERE'DE BİR KAMYONDA 39 CESET BULUNDU (23.10.2019)Olay yeri görüntüleriOlay yeri inceleme ekipleri ve alınan güvenlik önlemleriYILIN OLAYLARI 2019 - EKİM (3)
2019 yılının Ekim ayında milli sporcu İbrahim Çolak'ın tarihi başarısı, Türk Konseyi 7. Devlet Başkanları Zirvesi, 'Kudüs şairi' Nuri Pakdil'in vefatı, Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye düzenlenen saldırı ve İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulunmasından oluşan görüntüler