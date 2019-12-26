ÜCRETLİ POŞET UYGULAMASI BAŞLADI (01.01.2019)Alışveriş poşetlerinin yasalaştığını gösteren tabelaPoşet fiyat etiketiAlışveriş yapan vatandaşlarMarketteki poşetlerden görüntülerMaketteki kasada malzemeleri poşete dolduran vatandaşKasiyer ile röportajÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
OYUNCU GÜLRİZ SURURİ HAYATINI KAYBETTİ (01.01.2019)Ünlü sanatçı Gülriz Sururi'nin arşiv görüntüleri
UKRAYNA ORTODOKS KİLİSESİ "OTOSEFAL" STATÜ KAZANDI (05.01.2019)Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen Fransa Metropoliti Emanuel'in gazetecilere açıklama yapması Ukrayna
Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne gelişiFener Rum Patriği Bartholomeos'un törendeki görüntüleriFener Rum Patriği Bartholomeos'un konuşmasıUkrayna Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun konuşmasıTörenden görüntüler
VENEZUELA'DA MADURO, DEVLET BAŞKANLIĞI İÇİN YEMİN ETTİ (10.01.2019)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törene katılışı Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tören alanına gelişiVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreniVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşmasıAskeri geçit töreninden görüntülerVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kılıçla konuşmasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Nicolas Maduro'yu tebrik etmesiVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun halkı selamlamasıMaduro destekçilerinin O'Leary Meydanı'ndaki gösterilere katılması Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun konuşmasıBeyaz saray önünde Nicolas Maduro'ya destek gösterisiABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısından görüntülerVenezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido yanlıların gösterileri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı gösterilerden görüntülerVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun araba kullanması YILIN OLAYLARI 2019 - OCAK (1)
2019 yılının Ocak ayında ücretli poşet uygulaması, oyuncu Gülriz Sururi'nin vefatı, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefal" statü verilmesi ve Venezuela'da Maduro'nun devlet başkanlığı için yemin etmesinden oluşan görüntüler