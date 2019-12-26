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YILIN OLAYLARI 2019

ÜCRETLİ POŞET UYGULAMASI BAŞLADI (01.

26.12.2019 01:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 01:48
ÜCRETLİ POŞET UYGULAMASI BAŞLADI (01.01.2019)
Alışveriş poşetlerinin yasalaştığını gösteren tabela
Poşet fiyat etiketi
Alışveriş yapan vatandaşlar
Marketteki poşetlerden görüntüler
Maketteki kasada malzemeleri poşete dolduran vatandaş
Kasiyer ile röportaj
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
OYUNCU GÜLRİZ SURURİ HAYATINI KAYBETTİ (01.01.2019)
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi'nin arşiv görüntüleri
UKRAYNA ORTODOKS KİLİSESİ "OTOSEFAL" STATÜ KAZANDI (05.01.2019)
Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen Fransa Metropoliti Emanuel'in gazetecilere açıklama yapması
Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne gelişi
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un törendeki görüntüleri
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un konuşması
Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun konuşması
Törenden görüntüler
VENEZUELA'DA MADURO, DEVLET BAŞKANLIĞI İÇİN YEMİN ETTİ (10.01.2019)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın törene katılışı
Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tören alanına gelişi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun konuşması
Askeri geçit töreninden görüntüler
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kılıçla konuşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Nicolas Maduro'yu tebrik etmesi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun halkı selamlaması
Maduro destekçilerinin O'Leary Meydanı'ndaki gösterilere katılması
Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun konuşması
Beyaz saray önünde Nicolas Maduro'ya destek gösterisi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamaları
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısından görüntüler
Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido yanlıların gösterileri
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı gösterilerden görüntüler
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun araba kullanması YILIN OLAYLARI 2019 - OCAK (1)
2019 yılının Ocak ayında ücretli poşet uygulaması, oyuncu Gülriz Sururi'nin vefatı, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefal" statü verilmesi ve Venezuela'da Maduro'nun devlet başkanlığı için yemin etmesinden oluşan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019

Nicolas Maduro, Gülriz Sururi, Venezuela, Ukrayna, Güncel

Kaynak: AA

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