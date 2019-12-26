YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1)

SÜPER KUPA GALATASARAY'IN (07.08.2019)Süper Kupadan görüntüGalatasaray-Akhisarspor maçı fotoğraflarıGalatasaray'ın kupayı alma fotoğraflarıTFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarıMustafa Cengiz'in açıklamaları
İSTANBUL'DA OYNANAN UEFA SÜPER KUPANIN SAHİBİ LİVERPOOL (14.08.2019)Chelsea futbolcuların uçaktan inişi ve karşılanmasıLiverpool futbolcuların uçaktan inişi ve karşılanmasıUEFA Süper Kupa maçı ve kupa töreninden fotoğraflarıLiverpool taraftarlarının sevinç gösterilerinden görüntüler
EMİNE BULUT, ESKİ EŞİ TARAFINDAN KIZININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ (18.08.2019)Emine Bulut'un baba evinden görüntülerEmine Bulut'un kardeşi Kazım Bulut'un açıklamasıEmine Bulut'un baba ve annesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıEmine Bulut cinayetine tepkilerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aileye taziyede bulunmasıMeral Akşener'in konuşması
DİYARBAKIR, MARDİN VE VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI (19.08.2019)Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden görüntülerPolislerin güvenlik önlemleriDiyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın belediyeden ayrılmasıBelediye çevresinde alınan güvenlik önlemiBelediye çalışanlarının oluşturulan kontrol noktasından kimlik bilgilerine bakılarak belediye binasına alınmasıMardin Büyükşehir Belediyesi önünden görüntüler ve alınan güvenlik önlemleri Van
Büyükşehir Belediyesi önünden görüntüler ve alınan güvenlik önlemleriİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasıAhmet Türk'ün konuşmasıAdnan Selçuk Mızraklı'ın konuşmasıBedia Özgökçe Ertan'ın konuşmasıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıBüyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşmasıBüyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın konuşmasıVan Büyükşehir Belediyesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asılmasıVan Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları
KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI PROF. DR. AHMET HALUK DURSUN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ (19.08.2019)Prof. Dr. Haluk Dursun'un arşiv görüntüleriKaza yeri ve araçtan görüntülerProf. Dr. Haluk Dursun'un naaşının götürülmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze törenine katılmasıCenaze namazının kılınmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (1)
2019 yılının Ağustos ayında Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kazanması, İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa finali, Emine Bulut cinayeti, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un trafik kazasında vefatından oluşan görüntüler