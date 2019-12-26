DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİ (24.08.2019)HDP İl Başkanlığı'nın giriş katındaki camın Hacire Akar tarafından kırılmasıHacire Akar'ın HDP Diyarbakır
il binası içinde oturma eylemi başlatmasıHacire Akar'ın açıklamalarıHDP İl Başkanlığı önünde tartışma çıkmasıHacire Akar'ın tepki göstermesiHacire Akar'ın oğluna kavuşması Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Hacire Akar ile telefonda konuşmasıHDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİçişleri Bakanı Sleyman Soylu'nun anneleri ziyaretiDiyarbakır annelerinin görüntüleri AP üyesi Tomas Zdechovsky'in anneler ile sohbet etmesi ve anneleri dinlemesiAP üyesi Tomas Zdechovsky'in açıklamalarıÖrgütten kaçarak ailesine kavuşan Cafer Ceylan'ın ailesiyle kavuşmasıOğluna kavuşan anne Hatice Ceylan'ın nöbet tutan anneleri ziyareti
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN MAKS-2019 ULUSLARARASI HAVACILIK VE UZAY FUARI'NDA (27.08.2019)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inişiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşılamasıRusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fuarı gezdirmesiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Rus savaş uçağı SU-57'yi incelemesiRusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dondurma yemesiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi
GAZETECİ-YAZAR ŞULE YÜKSEL ŞENLER HAYATINI KAYBETTİ (28.08.2019)Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in arşiv görüntüleriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazeye katılmasıCenaze namazının kılınmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
YILIN OLAYLARI 2019 - AĞUSTOS (2)
2019 yılının Ağustos ayında Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ziyareti ve gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatından oluşan görüntüler