BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CEREN ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ (03.12.2019)Ceren Özdemir'in evinden görüntülerHastane acil servis önü görüntüleriOrdu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın açıklamasıCeren Özdemir'in cenaze töreniCeren Özdemir'in ailesinin ve yakınlarının ağlama görüntüleriCeren Özdemir'in cenaze namazının kılınmasıOrdu Valisi Seddar Yavuz'un açıklamasıZanlı Özgür Arduç'un emniyetten çıkarılmasıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıCeren Özdemir'in fotoğrafı
TÜRKİYE-İNGİLTERE-ALMANYA-FRANSA DÖRTLÜ SURİYE ZİRVESİ (03.12.2019)Suriye konulu dörtlü zirve için güvenlik önlemleri Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya gelmesi Fransa
Cumhurbaşkanı Macron'un gelişiZirvenin fotoğraflarıAlmanya Başbakanı Merkel'in çıkışıFransa Cumhurbaşkanı Macron'un çıkışıFransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı
NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ (04.12.2019)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanmasıABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi ve karşılanmasıFransa Cumhurbaşkanı Macron'un gelişiNATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi görüntüleriNATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi fotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesiNATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde aile fotoğrafıFransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşmesiNATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)
2019 yılının Aralık ayında üniversite öğrencisi Ceren Özdemir cinayeti, Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa dörtlü Suriye zirvesi ve NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinden oluşan görüntüler