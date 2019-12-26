Haberler » Güncel » YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1) - Haber

YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CEREN ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ (03.

26.12.2019 03:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 03:41
BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ CEREN ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ (03.12.2019)
Ceren Özdemir'in evinden görüntüler
Hastane acil servis önü görüntüleri
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın açıklaması
Ceren Özdemir'in cenaze töreni
Ceren Özdemir'in ailesinin ve yakınlarının ağlama görüntüleri
Ceren Özdemir'in cenaze namazının kılınması
Ordu Valisi Seddar Yavuz'un açıklaması
Zanlı Özgür Arduç'un emniyetten çıkarılması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Ceren Özdemir'in fotoğrafı
TÜRKİYE-İNGİLTERE-ALMANYA-FRANSA DÖRTLÜ SURİYE ZİRVESİ (03.12.2019)
Suriye konulu dörtlü zirve için güvenlik önlemleri
Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"ya gelmesi
Cumhurbaşkanı Macron'un gelişi
Zirvenin fotoğrafları
Almanya Başbakanı Merkel'in çıkışı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un çıkışı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı
NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ (04.12.2019)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi ve karşılanması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gelişi
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi görüntüleri
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesi
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde aile fotoğrafı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile görüşmesi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in konuşması YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)
2019 yılının Aralık ayında üniversite öğrencisi Ceren Özdemir cinayeti, Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa dörtlü Suriye zirvesi ve NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinden oluşan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Ceren Özdemir, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

03:43   YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (4) - Haber
03:34   YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (1) - Haber
03:31   'Evlat nöbeti'ndeki Hüsniye Kaya kızına kavuştu - Haber
03:28   YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (2) - Haber
03:24   Yol kenarında patlayan lastiğini kontrol etmek isteyen sürücüye tır çarptı: 1 ölü - Haber
01:02   Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Haber
23:22   İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Haber
23:07   Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Haber
22:50   Kayınvalidesini reddeden gelini, kocası zorla hamile bıraktı - Haber
21:55   Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü - Haber
26.12.2019 03:45:33