PARİS'TE POLİSİN ATTIĞI GAZ KAPSÜLÜ AA FOTO MUHABİRİNİ YARALADI (05.12.2019)Sarı yeleklilerin araçları ateşe vermesiGöstericilerden görüntülerPolisin müdahale etmesiAA foto muhabirini Mustafa Yalçın'ın yaralanma anıAmbulansın hastane önüne gelişiAA foto muhabirini Mustafa Yalçın'ın içeriye sedyede girişiAA Foto Muhabiri Yalçın'ın Fransız polisince yaralanması meslek örgütlerince kınanmasıProtestoya katılanların slogan atmasıHak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmasıArslan ile beraberindeki üyeler ve AA çalışanlarının slogan atarak Fransa Büyükelçiliğinin duvarına siyah çelenk bırakmasıTBMM Başkanı Mustafa Şentop'un saldırıyı kınamasıAA Foto Muhabiri Yalçın'ın açıklamalarıAA Foto Muhabiri Yalçın'ın hastaneden taburcu olması
AVRUPA'NIN İLK ÇEVRE DOSTU CAMİSİ "CAMBRİDGE CAMİSİ" AÇILIŞ TÖRENİ (05.12.2019)Cambridge Camisinden drone görüntüleriCaminin içinden görüntülerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçı Yusuf İslam'la sohbetiYusuf İslam'ın konuşmasıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıHuntington bölgesi Yardımcı Piskoposu Dagmar Winter'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıHediye takdimi
YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (2)
2019 yılının Aralık ayında, Paris
'te AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'nın polisin attığı gaz kapsülü ile gözünden yaralanması ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi Cambridge Camisinin açılış töreninden oluşan görüntüler