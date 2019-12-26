YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (3)

NORMANDİYA DÖRTLÜSÜ LİDERLER ZİRVESİ (09.12.2019)Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'un Almaya ve İtalya liderlerini karşılamasıFransa, Almanya,İtalya ve Rusya liderlerinin katıldığı dörtlü zirveden görüntüler
BOSNA'DAKİ SOYKIRIMI İNKAR EDEN PETER HANDKE'YE NPBEL ÖDÜLÜ VERİLMESİ PROTESTO EDİLDİ (10.12.2019)Avusturyalı yazar Peter Handke'nin ödül almasıNobel ödülleri verilen bina önündeki güvenlik önlemleriAvusturyalı yazar Peter Handke'yi protesto eden vatandaşlar ve dövizlerPeter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Christina Doctare'nin Nobel madalyasını bu gece iade edeceğini açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
TÜRKİYE'DEN HAVALANAN İHA, KKTC GEÇİTKALE HAVALİMANI'NA İNDİ (16.12.2019)İHA'nın incelenmesiİHA'nın kalkış görüntüleriKontrol odasından görüntülerİHA'nın alana inişiPiste inen İHA'nın drone görüntüleri
KUALA LUMPUR ZİRVESİ (19.12.2019)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişiSalondaki katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşmasıKatar Emiri Şeyh Temim'in konuşmasıMalezya Kralı Sultan Abdullah'in konuşmasıAile fotoğrafı çekimiYILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (3)
2019 yılının Aralık ayında Normandiya
Dörtlüsü Liderler Zirvesi,Bosna'daki soykırımı inkar eden Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesi ve tepkiler, KKTC Geçitkale Havalimanı'na Türkiye'den havalanan İHA'nın inmesi ve Kuala Lumpur Zirvesi'nden oluşan görüntüler