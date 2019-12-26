KOALİSYON GÜÇLERİNDEN YEMEN'DE HAPİSHANEYE SALDIRI 156 ÖLÜ, 50 YARALI (01.09.2019)Olay yeri Hapishanenin enkazından görüntüler
DORİAN KASIRGASI, BAHAMALAR VE ABD'NİN GÜNEY ATLANTİK KIYILARINDA ETKİLİ OLDU (01.09.2019)Dorian Kasırgasının uzay istasyonundan kaydedilen görüntüleriAlınan önlemlerDenizde bir sörfçünün sörf yapmasıDorian Kasırgasının etkili olmasıDorian Kasırgasının etkili olduğu yerlerin havadan görüntüleriDorian Kasırgasının verdiği tahribat
HONG KONG YÖNETİMİ, PROTESTOLARA YOL AÇAN SUÇLULARIN ÇİN'E İADESİYLE İLGİLİ YASA TASARISINI GERİ ÇEKECEĞİNİ AÇIKLADI (04.09.2019)Hong Kong'daki protestolardan görüntülerPolisin müdahale etmesiYürüyüşlerden görüntüler
SANATÇI SÜLEYMAN TURAN HAYATINI KAYBETTİ (10.09.2019)Sanatçı Süleyman Turan'ın arşiv görüntüleriCenaze töreninden görüntülerSanatçı Ediz Hun ile röportajSanatçı Kadir İnanır ile röportajCenaze namazının kılınması
YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (1)
2019 yılının Eylül ayında Koalisyon güçlerinin Yemen
'de hapishaneye saldırısı, Dorian kasırgası, Hong Kong'daki gösteriler ve sanatçı Süleyman Turan'ın vefatından oluşan görüntüler