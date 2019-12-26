IRAK'TA AŞURE MERASİMİNDE İZDİHAM 31 ÖLÜ, 100 YARALI (10.09.2019)İzdiham yaşanan bölgenin fotoğraflarıİzdiham sonrası meydana gelen kargaşadan görüntülerYetkililerin ve görgü tanıklarının açıklaması
DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİ KIRSALINDA TERÖR SALDIRISI 7 KİŞİ ŞEHİT, 10 KİŞİ YARALI (12.09.2019)Olay yeri görüntüleri Saldırıya uğrayan minibüsHastanenin acil servisi önünde bekleyenlerİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişiBakan Soylu'nun yaralıları ziyaret etmesiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıBakan Soylu'nun ailelerle görüşmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıŞehit cenaze törenleriŞehitlerin cenaze namazlarının kılınması
DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI (15.09.2019)Ralli yarışlarından görüntülerYarışmada araçların havadan takibiKupa töreninden görüntüler
ANKARA'DA TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ ZİRVESİ (16.09.2019)İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin uçaktan inmesi ve karşılanmasıHasan Ruhani'nin aracına binerek havaalanından ayrılmasıUçağın alana inişiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçaktan inişi ve aracıyla alandan ayrılışıZirve toplantısından görüntülerCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşmasıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşmasıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin tokalaşması YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (2)
2019 yılının Eylül ayında Irak
'ta aşure merasimindeki izdiham, Diyarbakır'ın Kulp
ilçesi kırsalındaki terör saldırısı, Dünya Ralli Şampiyonası, Ankara'daki Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinden oluşan görüntüler