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YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (2)

IRAK'TA AŞURE MERASİMİNDE İZDİHAM 31 ÖLÜ, 100 YARALI (10.09.2019) İzdiham yaşanan bölgenin fotoğrafları İzdiham sonrası meydana gelen kargaşadan görüntüler Yetkililerin ve görgü tanıklarının açıklamasıDİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİ KIRSALINDA TERÖR SALDIRISI 7 KİŞİ ŞEHİT, 10 KİŞİ YARALI (12.09.

26.12.2019 02:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 02:30
IRAK'TA AŞURE MERASİMİNDE İZDİHAM 31 ÖLÜ, 100 YARALI (10.09.2019)
İzdiham yaşanan bölgenin fotoğrafları
İzdiham sonrası meydana gelen kargaşadan görüntüler
Yetkililerin ve görgü tanıklarının açıklaması
DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİ KIRSALINDA TERÖR SALDIRISI 7 KİŞİ ŞEHİT, 10 KİŞİ YARALI (12.09.2019)
Olay yeri görüntüleri
Saldırıya uğrayan minibüs
Hastanenin acil servisi önünde bekleyenler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastaneye gelişi
Bakan Soylu'nun yaralıları ziyaret etmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
Bakan Soylu'nun ailelerle görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Şehit cenaze törenleri
Şehitlerin cenaze namazlarının kılınması
DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI (15.09.2019)
Ralli yarışlarından görüntüler
Yarışmada araçların havadan takibi
Kupa töreninden görüntüler
ANKARA'DA TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ ZİRVESİ (16.09.2019)
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin uçaktan inmesi ve karşılanması
Hasan Ruhani'nin aracına binerek havaalanından ayrılması
Uçağın alana inişi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçaktan inişi ve aracıyla alandan ayrılışı
Zirve toplantısından görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin tokalaşması YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (2)
2019 yılının Eylül ayında 'ta aşure merasimindeki izdiham, Diyarbakır'ın ilçesi kırsalındaki terör saldırısı, Dünya Ralli Şampiyonası, Ankara'daki Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinden oluşan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (2)

Kulp, Irak, Güncel

Kaynak: AA


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