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YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3)

TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ (17-22.

26.12.2019 02:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 02:19
TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ (17-22.09.2019)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
TEKNOFEST'in açılışının yapılması
SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yapması
Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu
Helikopterlerin gösterisi
Atak helikopterinin gösterisi
Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışmada dereceye girenlere ödül vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te Bayraktar Akıncı SİHA'yı incelemesi ve imza atması
Fotoğraf çekilmesi
RIZA KAYAALP, GREKOROMEN STİLDE 4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞAN İLK TÜRK SPORCU OLDU (17.09.2019)
Rıza Kayaalp'in ailesinin maçı izlemesi ve heyecan dolu anlardan görüntüler
Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp ile röportaj
Milli sporcu Rıza Kayaalp ile röportaj
Milli sporcu Rıza Kayaalp'in Türkiye'ye gelişi ve coşkulu karşılama
Milli sporcu Rıza Kayaalp ile röportaj
Milli sporcu Rıza Kayaalp Anadolu Ajansı ziyareti ve pasta kesilmesi
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ TABURCU EDİLDİ (23.09.2019)
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hastaneden çıkışı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'ne gelmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partilileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti (23.10.2019)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin evi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geleneksel Türk kıyafeti hediye edilmesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a klasik araba koleksiyonunu göstermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin evinden ayrılması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de açıklamaları (19.11.2019) YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3)
2019 yılının Eylül ayında Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Rıza Kayaalp'in grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taburcu edilmesinden oluşan görüntüler
YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Rıza Kayaalp, MHP, Güncel

Kaynak: AA


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