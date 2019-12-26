TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ (17-22.09.2019)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıTEKNOFEST'in açılışının yapılmasıSOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yapmasıTürk Yıldızları'nın gösteri uçuşuHelikopterlerin gösterisiAtak helikopterinin gösterisiSelçuk Bayraktar'ın açıklamalarıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelişiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışmada dereceye girenlere ödül vermesiCumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te Bayraktar Akıncı SİHA'yı incelemesi ve imza atmasıFotoğraf çekilmesi

RIZA KAYAALP, GREKOROMEN STİLDE 4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞAN İLK TÜRK SPORCU OLDU (17.09.2019)Rıza Kayaalp'in ailesinin maçı izlemesi ve heyecan dolu anlardan görüntülerRıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp ile röportajMilli sporcu Rıza Kayaalp ile röportajMilli sporcu Rıza Kayaalp'in Türkiye'ye gelişi ve coşkulu karşılamaMilli sporcu Rıza Kayaalp ile röportajMilli sporcu Rıza Kayaalp Anadolu Ajansı ziyareti ve pasta kesilmesi

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ TABURCU EDİLDİ (23.09.2019)MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin hastaneden çıkışıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'ne gelmesiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partilileri selamlamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti (23.10.2019)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eviCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geleneksel Türk kıyafeti hediye edilmesiMHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a klasik araba koleksiyonunu göstermesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin evinden ayrılmasıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de açıklamaları (19.11.2019) YILIN OLAYLARI 2019 - EYLÜL (3)

2019 yılının Eylül ayında Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Rıza Kayaalp'in grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taburcu edilmesinden oluşan görüntüler

Kaynak: AA