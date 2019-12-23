ÇİN'DEN AVRUPA'YA GİDEN TREN MARMARAY'DAN GEÇTİ (07.11.2019)Ankara'da düzenlenen törenUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıTrenin Ankara Garından hareket etmesiTren'in Marmaray
Ayrılık Çeşmesi istasyonuna gelişinin drone görüntüleriTren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçişiTren'in Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan ayrılışının drone görüntüleriTren'in kokpitinden görüntülerTren'in Marmaray'dan geçişiTren'in Zeytinburnu istasyonundan geçişiTrenin drone görüntüleriKapıkule istasyonunda görevlilerin kontrol faaliyetleri
BOLİVYA DEVLET BAŞKANI EVO MORALES İSTİFA ETTİ (11.11.2019)Evo Morales'e ait arşiv görüntüler Evo Morales'in konuşmasıGöstericilerin protestosuPolisin müdahalesiDevlet başkanlığına seçilen Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez Evo Morales'in evinin yağmalanması
PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL HAYATINI KAYBETTİ (11.11.2019)Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın arşiv görüntüleriCenaze töreninden görüntülerSoysal'ın kızı Defne Soysal'ın açıklamasıMesut Yılmaz'ın açıklamalarıKemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıCenaze namazının kılınması YILIN OLAYLARI 2019 - KASIM (1)
2019 yılının Kasım ayında Çin'den Avrupa
'ya giden trenin Marmaray'dan geçişi, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifası Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefatından oluşan görüntüler